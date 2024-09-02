Выяснилось, сколько россиян хотят приобрести квартиру в строящемся доме

Подавляющее большинство россиян выразили готовность приобрести жильё на этапе строительства

1:50 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Исследование, проведённое платформой онлайн-опросов "Кукушка", показало, что подавляющее большинство — 85 % респондентов — готовы приобретать жильё в строящихся домах ещё до завершения строительства.

Фото: Министерство строительного комплекса Московской области is licensed under Creative Common Attribution 4.0 International

Треть опрошенных заявили о намерении купить жильё во время строительства дома, 32 % — на стадии котлована, а каждый пятый готов инвестировать сразу после анонса проекта. Только 15 % участников исследования предпочитают покупать недвижимость после завершения строительства.

При выборе жилья для россиян ключевыми факторами являются местоположение дома (28 %), стоимость (27 %) и доверие к застройщику (22 %). Также важны наличие инфраструктуры и качество жилья (по 21 %). В процессе покупки главными для людей становятся гарантии качества от застройщика, соблюдение сроков и прозрачность оформления сделки, пишет Газета.Ru.

85 % россиян отметили, что на решение о покупке квартиры влияет возможность получения ипотеки. При этом новостройки предпочитают 52 % опрошенных, а вторичное жильё - 48 %.

В опросе приняли участие 1200 человек в возрасте от 18 до 55 лет, проживающих в крупных городах России и интересующихся рынком недвижимости.

Ранее сообщалось, что рынок недвижимости столкнётся со снижением спроса и цен, несмотря на меры по снижению высоких ставок по ипотеке. Вице-президент Гильдии риэлторов Константин Апрелев отметил, что аренда жилья сейчас выгоднее покупки, а приобретение новостроек в ипотеку бессмысленно из-за прогнозируемого снижения цен.

Уточнения

Недви́жимость — вид имущества, признаваемого в законодательном порядке недвижимым.

К недвижимости по происхождению относятся земельные участки, участки недр и все, что прочно связано с землёй, то есть объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе здания, сооружения, объекты незавершённого строительства.



Строи́тельство — создание (возведение) зданий, строений и сооружений. Продукцией строительства являются законченные и подготовленные к вводу в эксплуатацию новые или реконструированные здания и сооружения.

В широком смысле к строительству (как отрасли) также относят капитальный и текущий ремонт зданий и сооружений, а также их реконструкцию, реставрацию и реновацию.



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