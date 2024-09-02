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Ошибки при установке микроволновой печи: что нельзя делать, чтобы не рисковать безопасностью кухни?

Где нельзя ставить микроволновую печь: основные ошибки и советы
1:26
Недвижимость » Дизайн и интерьер

Когда речь заходит о том, где разместить микроволновую печь, важно учитывать не только внешний вид кухни, но и соблюдение правил безопасности и эксплуатации. Неправильное расположение может привести не только к порче прибора, но и к опасным ситуациям.

Где нельзя ставить микроволновую печь: основные ошибки и советы
Фото: zh.wikipedia.org by Ген, CC BY-SA 1.0

Первое место, которого стоит избегать — это подоконник. Несмотря на то, что многие хозяйки считают его удобным и эстетичным, установка микроволновки у окна может стать причиной быстрого выхода прибора из строя. Окно является источником пыли и влаги, которые негативно влияют на работу устройства.

Ещё одна ошибка — размещение микроволновки рядом с плитой или, что ещё хуже, над ней. Постоянное воздействие тепла от плиты ускоряет износ техники и может привести к её поломке.

Стоит также избегать установки микроволновки вблизи источников влаги, таких как мойка или посудомоечная машина. Попадание даже незначительного количества воды на корпус прибора может спровоцировать короткое замыкание и возгорание.

Наконец, следует помнить, что микроволновая печь требует пространства вокруг себя для нормальной циркуляции воздуха. Поэтому установка ее вплотную к стене или полке недопустима — отступы должны составлять не менее десяти сантиметров с каждой стороны, сообщает издание "БелНовости".

Уточнения

Микроволно́вая печь (микроволно́вка) или СВЧ-печь — электроприбор, позволяющий совершать разогрев водосодержащих веществ благодаря электромагнитному излучению дециметрового диапазона (обычно с частотой 2450 МГц) и предназначенный для быстрого приготовления, подогрева или размораживания пищи.

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Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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