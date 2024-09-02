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Как сделать акцентную стену самостоятельно: простые и оригинальные идеи для вашего интерьера

Простые и стильные способы оформления акцентной стены в интерьере
2:35
Недвижимость » Дизайн и интерьер

Создать акцент в интерьере можно разными способами, и одним из самых простых и популярных является акцентная стена. Этот элемент декора способен значительно преобразить пространство, сделав его более выразительным и запоминающимся.

Простые и стильные способы оформления акцентной стены в интерьере
Фото: commons.wikimedia.org by Валерия Ангстрем, CC BY-SA 4.0

Существует множество вариантов оформления акцентной стены, некоторые из которых лучше доверить профессиональным дизайнерам, такие как использование керамогранита или камня. Однако, есть и решения, которые можно реализовать самостоятельно, следуя рекомендациям специалистов.

Первая рекомендация — использование цвета

Самый простой способ создать акцент — покрасить одну стену в контрастный цвет. Этот метод не требует больших затрат и усилий, но при этом смотрится очень эффектно. Также можно выбрать контрастные монотонные обои, но важно помнить, что цвет акцентной стены должен гармонично вписываться в общую концепцию интерьера. Здесь поможет изучение сочетаний цветов и наличие развитого визуального вкуса.

Вторая рекомендация — использование полок

Полки не только функциональны, но и способны стать самостоятельным элементом декора. Необычные дизайнерские модели, изготовленные на заказ, могут придать интерьеру уникальность. На полках можно разместить декоративные элементы: вазы, комнатные растения, книги, статуэтки. Однако важно не перегружать пространство лишними предметами, чтобы не создать эффект захламлённости.

Третья рекомендация — фотообои

Если идея покрасить стену в один цвет вам не по душе, можно рассмотреть вариант с фотообоями. Современные технологии позволяют создавать стильные изображения с абстрактными или чёрно-белыми рисунками, которые добавят интерьеру глубину и индивидуальность. Более того, вы можете выбрать любое изображение в интернете и заказать его печать на фотообоях нужного размера.

Четвёртая рекомендация — использование ламината

Этот материал, обычно применяемый для напольных покрытий, можно использовать и для оформления стен. Это интересное решение для тех, кто не боится экспериментировать. Ламинат легко монтируется и придаёт стене необычный вид.

Другие варианты создания акцента включают использование зеркал, крупные украшения ручной работы, такие как макраме или ловцы снов, а также картины, коллажи и фотографии.

Уточнения

Ламинированное напольное покрытие (от англ. Laminate от лат. lamina — «пластинка») — строительный материал, изготовленный из древесноволокнистых плит (ДВП) сухого способа производства или моноструктурных, облицованных плёнками на основе термореактивных полимеров.

Фотообо́и — обои с нанесённым на них изображением. Состоят из частей (количество частей зависит от размера). Изображение наносится при помощи широкоформатных принтеров (плоттер) или офсетной печати. 

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Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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