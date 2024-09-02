Как подобрать шторы, которые идеально впишутся в интерьер: советы по выбору ткани и цвета

Эксперты по дизайну поделились советами по выбору штор для гармоничного интерьера

1:45 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Дизайн и интерьер

Выбор штор может показаться непростой задачей, но с правильным подходом этот процесс может превратиться в настоящее удовольствие. Правильно подобранные шторы могут существенно изменить восприятие пространства, добавив комнате уюта. Чтобы сделать правильный выбор, важно учитывать несколько ключевых факторов.

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Во-первых, определитесь с целью штор. Например, если вам нужно затемнить комнату, обратите внимание на плотные ткани, такие как блэкаут. Они обеспечат максимальную защиту от солнечного света и создадут уютную атмосферу для отдыха. Если же вы стремитесь к созданию лёгкости и воздушности в интерьере, подойдут полупрозрачные материалы, такие как тюль или органза.

Во-вторых, продумайте цветовую гамму. Шторы должны гармонично вписываться в общий интерьер. Если в вашем помещении преобладают нейтральные оттенки, вы можете добавить яркости с помощью цветных или узорчатых штор. Напротив, если интерьер уже достаточно насыщен цветами, лучше выбрать спокойные, пастельные тона для штор.

Длина штор тоже играет важную роль. Шторы до пола визуально увеличивают высоту потолков, создавая ощущение простора, тогда как укороченные модели придают комнате уют и теплоту.

Выбирая материал, отдавайте предпочтение натуральным тканям, таким как хлопок или лён. Эти материалы не только долговечны, но и придают интерьеру элегантный вид. И наконец, не забудьте о деталях: крепления, подхваты и другие аксессуары могут добавить финальные штрихи, подчёркивая общий стиль.

Уточнения

Што́ры занавески — общее наименование бытовых функционально-декоративных оконных или дверных занавесей из тканевых и иных материалов.



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