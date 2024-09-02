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Топ устаревших дизайнерских решений, от которых стоит отказаться при обновлении интерьера

Устаревшие приёмы в интерьере: чего стоит избегать при ремонте
1:52
Недвижимость » Дизайн и интерьер

Не всегда стоит следовать модным тенденциям в оформлении интерьера, так как уже через пару сезонов стильная квартира может выглядеть устаревшей. В процессе ремонта лучше выбирать классические и универсальные решения, которые сохранят актуальность независимо от изменения моды.

Устаревшие приёмы в интерьере: чего стоит избегать при ремонте
Фото: ФНС РФ is licensed under public domain

Какие популярные приёмы уже сейчас стоит пересмотреть?

Гипсокартонные перегородки

Многие предпочитают зонировать пространство с помощью гипсокартона, создавая из него ниши, арки и стенки. Однако этот прием настолько распространен, что уже давно утратил свою актуальность и часто делает интерьер дешевле на вид. Если есть возможность, стоит отказаться от гипсокартона в пользу других, более современных материалов.

Готовые комплекты мебели

Сегодня готовые гарнитуры, такие как спальни, прихожие и мебельные комплекты, выглядят устаревшими и лишёнными индивидуальности. Важно проявить креативность и создавать уникальные комбинации из мебели разных стилей, материалов и коллекций, чтобы интерьер выглядел свежо и современно.

Незаметный текстиль

Текстиль играет ключевую роль в восприятии интерьера. Если вы хотите, чтобы ваша квартира выглядела дорого и стильно, важно выбирать качественные ткани, которые добавят пространству тепла и уюта. Эффектные шторы, шерстяные пледы и декоративные подушки могут сделать интерьер более изысканным и привлекательным.

Нейтральные оттенки

Многим нравится использовать белый и светлые тона, боясь ошибиться с цветовой палитрой. Однако такие решения часто делают интерьер скучным. Добавление ярких акцентов или насыщенных оттенков может освежить и оживить пространство.

Уточнения

Интерье́р (фр. intérieur < лат. interior — внутренний мир, из лат. intrа — внутри) — в теории архитектурной композиции — вид изнутри на какой-либо объект, противоположно понятию экстерьер — вид снаружи на здание, сооружение.

Дизайн (от англ. design — проектировать, чертить, задумать, а также проект, план, рисунок) — деятельность по проектированию эстетических свойств промышленных изделий («художественное конструирование»), а также результат этой деятельности (например, в таких словосочетаниях, как «дизайн автомобиля»).

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Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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