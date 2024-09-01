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Советы по интерьеру: предметы для хобби — храните их правильно в шкафу

Как правильно хранить предметы для хобби
1:16
Недвижимость » Дизайн и интерьер

Сортировка и группировка

Начните с сортировки предметов хобби по группам. Например, если вам нравится рисовать, сгруппируйте краски, кисти и холсты.

Как правильно хранить предметы для хобби
Фото: unsplash.com by Jarosław Ceborski, PDM

Прозрачные контейнеры

Используйте прозрачные контейнеры или коробки для хранения своих вещей. Это позволяет легко увидеть, что находится внутри, и быстро найти то, что нужно.

Маркирование

Пометьте каждый контейнер названием предметов внутри. Это поможет вам быстрее находить вещи и поддерживать порядок.

Используйте небольшие корзины или лотки

Используйте небольшие корзины или лотки внутри шкафа для разделения различных типов предметов.

Часто используемые предметы в пределах досягаемости

Размещайте предметы, которыми вы часто пользуетесь, на уровне глаз или в пределах легкой досягаемости. Это экономит время и усилия.

Подумайте о крючках

Рассмотрите возможность установки крючков внутри дверей шкафа.

Поддержание порядка

Регулярно проверяйте и переставляйте предметы для поддержания порядка. Это предотвращает беспорядок и гарантирует, что ваши принадлежности для хобби останутся организованными.

 

Уточнения

Хо́бби (от англ. hobby — увлечение, любимое дело) или увлече́ние — вид человеческой деятельности, которым занимаются на досуге, для наслаждения. Увлечение — то, чем человек любит и с радостью готов заниматься в своё свободное время. Увлечение является хорошим способом борьбы со стрессом, депрессией, злостью, гневом или яростью.

Организация пространства – комплекс услуг, включающих в себя минимизацию количества вещей, планирование и оптимизацию систем хранения с учетом индивидуальных особенностей и поддержание порядка.
 

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Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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