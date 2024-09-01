Право на частную жизнь: как защитить себя от незаконных визитов владельца квартиры

Специалист рассказала, что делать, если арендодатель не соблюдает ваши права

1:23 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Адвокат Александра Петухова пояснила, что даже если квартира принадлежит собственнику, арендатор имеет законное право на неприкосновенность своей частной жизни. Это означает, что владелец жилья не вправе входить в квартиру без предварительного согласования с арендатором. Визиты возможны только при строгом соблюдении установленных законом правил.

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Александра Петухова отметила, что после подписания договора аренды все права на использование жилья переходят к арендатору. Владелец квартиры может посещать её только при выполнении ряда условий: не более одного раза в месяц и только после предварительного уведомления жильца минимум за три дня. Единственным исключением являются форс-мажорные обстоятельства, которые могут потребовать немедленного вмешательства.

Адвокат также подчеркнула, что все аспекты аренды, включая порядок посещений квартиры собственником, должны быть чётко прописаны в договоре. Нарушение этих условий может повлечь за собой серьёзные последствия для владельца жилья, вплоть до уголовной ответственности по статье 139 УК РФ за незаконное проникновение в жилище. Вдобавок, арендатор имеет право расторгнуть договор аренды и потребовать компенсацию за причинённый ущерб, сообщает "Эксперт Петербург".

Уточнения

Аре́нда (лат. arrendare — отдавать внаём) — форма имущественного договора, при которой собственность передаётся во временное владение и пользование (или только во временное пользование) арендатору за арендную плату другому собственнику.



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