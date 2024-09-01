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Право на частную жизнь: как защитить себя от незаконных визитов владельца квартиры

Специалист рассказала, что делать, если арендодатель не соблюдает ваши права
1:23
Недвижимость

Адвокат Александра Петухова пояснила, что даже если квартира принадлежит собственнику, арендатор имеет законное право на неприкосновенность своей частной жизни. Это означает, что владелец жилья не вправе входить в квартиру без предварительного согласования с арендатором. Визиты возможны только при строгом соблюдении установленных законом правил.

Специалист рассказала, что делать, если арендодатель не соблюдает ваши права
Фото: freepik.com by rawpixel.com, PDM

Александра Петухова отметила, что после подписания договора аренды все права на использование жилья переходят к арендатору. Владелец квартиры может посещать её только при выполнении ряда условий: не более одного раза в месяц и только после предварительного уведомления жильца минимум за три дня. Единственным исключением являются форс-мажорные обстоятельства, которые могут потребовать немедленного вмешательства.

Адвокат также подчеркнула, что все аспекты аренды, включая порядок посещений квартиры собственником, должны быть чётко прописаны в договоре. Нарушение этих условий может повлечь за собой серьёзные последствия для владельца жилья, вплоть до уголовной ответственности по статье 139 УК РФ за незаконное проникновение в жилище. Вдобавок, арендатор имеет право расторгнуть договор аренды и потребовать компенсацию за причинённый ущерб, сообщает "Эксперт Петербург".

Уточнения

Аре́нда (лат. arrendare — отдавать внаём) — форма имущественного договора, при которой собственность передаётся во временное владение и пользование (или только во временное пользование) арендатору за арендную плату другому собственнику.

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Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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