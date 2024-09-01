Стало известно, в каких новостройках Санкт-Петербурга самая низкая стоимость жилья

В августе 2024 года аналитики "Домклик" сообщили о минимальных ценах на рынке новостроек Санкт-Петербурга. Как и в Москве, объекты в Северной столице с ценами ниже среднего уровня обычно располагаются за кольцевой автодорогой.
Согласно исследованию, проведённому специалистами "Домклик", самая низкая средняя стоимость одного квадратного метра жилья без отделки в Санкт-Петербурге составляет 119 тысяч рублей. Самым дешёвым вариантом является жилой комплекс "Полет" класса "Эконом". Немного дороже стоят "Алгоритм. Стрельна" и "СМАРТ" класса "Комфорт".
Кроме того, в список недорогих новостроек входят:
Специалисты "Домклик" отмечают, что на рынке новостроек Санкт-Петербурга много объектов с ценами ниже среднего. Медианная стоимость квадратного метра составляет около 238,5 тысяч рублей. В недорогих жилых комплексах цена за квадратный метр варьируется от 119 до 184 тысяч рублей. Почти все бюджетные новостройки находятся за пределами Кольцевой автодороги.
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Санкт-Петербу́рг (в 1914—1924 годах — Петрогра́д, в 1924—1991 годах — Ленингра́д, разг. — Пи́тер, Петербу́рг, СПб) — второй по численности населения город России. Город федерального значения. Административный центр Северо-Западного федерального округа. Основан 16 (27) мая 1703 года царём Петром I. В 1714—1728 и 1732—1918 годах — столица Российского государства.
Назван в честь святого Петра — небесного покровителя царя-основателя, но со временем стал всё больше ассоциироваться с именем самого Петра I. Город исторически и культурно связан с рождением Российской империи и вхождением России в современную историю в роли европейской великой державы.
Расположен на северо-западе страны на побережье Финского залива и в устье реки Невы. Граничит с Ленинградской областью, также имеет морские границы с Финляндией и Эстонией.
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