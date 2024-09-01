Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Россиянам назвали топ-3 акции для инвестирования в 2024 году
Почему растяжка важна для сохранения здоровья суставов и мышц
Диетолог посоветовал делать завтрак самым плотным приёмом пищи в течение дня
Ежегодная обрезка крыжовника — гарантия богатого урожая крупных и сочных ягод
Ветеринар рассказал, как спланировать отпуск с собакой
Советы, как использовать несмываемый кондиционер
Три лучших металла для инвестиций
Рецепт диетического салата с капустой, болгарским перцем и морковью
Новое предприятие холдинга "Автотор“ будет выпускать электродвигатели для электрокаров

Стало известно, в каких новостройках Санкт-Петербурга самая низкая стоимость жилья

В "Домклик" рассказали, какова минимальная цена новостройки в Санкт-Петербурге
1:45
Недвижимость

В августе 2024 года аналитики "Домклик" сообщили о минимальных ценах на рынке новостроек Санкт-Петербурга. Как и в Москве, объекты в Северной столице с ценами ниже среднего уровня обычно располагаются за кольцевой автодорогой.

В "Домклик" рассказали, какова минимальная цена новостройки в Санкт-Петербурге
Фото: commons.wikimedia.org by А.Савин, Википедия is licensed under Free Art License

Согласно исследованию, проведённому специалистами "Домклик", самая низкая средняя стоимость одного квадратного метра жилья без отделки в Санкт-Петербурге составляет 119 тысяч рублей. Самым дешёвым вариантом является жилой комплекс "Полет" класса "Эконом". Немного дороже стоят "Алгоритм. Стрельна" и "СМАРТ" класса "Комфорт".

Кроме того, в список недорогих новостроек входят:

  • ЖК "Новое Колпино" — 137 тысяч рублей за квадратный метр;
  • ЖК "Аэросити" — 150 тысяч рублей;
  • ЖК "Мариоки" — 155 тысяч рублей;
  • ЖК "Аквилов олл Ин 3.0" — 167 тысяч рублей;
  • ЖК "Петербургское садовое кольцо" — 172 тысячи рублей;
  • ЖК "Северная лисица" — 176 тысяч рублей;
  • ЖК "Монография" — 184 тысячи рублей.

Специалисты "Домклик" отмечают, что на рынке новостроек Санкт-Петербурга много объектов с ценами ниже среднего. Медианная стоимость квадратного метра составляет около 238,5 тысяч рублей. В недорогих жилых комплексах цена за квадратный метр варьируется от 119 до 184 тысяч рублей. Почти все бюджетные новостройки находятся за пределами Кольцевой автодороги.

Уточнения

Домклик — онлайн-сервис (сайт и мобильное приложение) для подачи заявки на ипотечный кредит Сбербанка, поиска, покупки, продажи и аренды недвижимости, а также проведения сделки по недвижимости.

Санкт-Петербу́рг (в 1914—1924 годах — Петрогра́д, в 1924—1991 годах — Ленингра́д, разг. — Пи́тер, Петербу́рг, СПб) — второй по численности населения город России. Город федерального значения. Административный центр Северо-Западного федерального округа. Основан 16 (27) мая 1703 года царём Петром I. В 1714—1728 и 1732—1918 годах — столица Российского государства.
Назван в честь святого Петра — небесного покровителя царя-основателя, но со временем стал всё больше ассоциироваться с именем самого Петра I. Город исторически и культурно связан с рождением Российской империи и вхождением России в современную историю в роли европейской великой державы.
Расположен на северо-западе страны на побережье Финского залива и в устье реки Невы. Граничит с Ленинградской областью, также имеет морские границы с Финляндией и Эстонией.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в:

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Шикарная грузинская закуска из баклажанов, перца и помидоров: готовим аджапсандал

Аджапсандал — это ароматное и сытное блюдо, которое можно назвать овощным рагу.

Аджапсандал: аппетитная овощная закуска из сладкого перца, баклажанов и помидоров
Как приготовить лечо за 30 минут: пошаговый рецепт
Быстрое лечо за 30 минут: как приготовить закуску на зиму
Жареные баклажаны с луком на зиму: отличная закуска для любителей остренького
Китай отчаянно пытается контролировать этот металл
Киев перебросил под Покровск редкую наступательную бригаду "Кара-Даг" Дмитрий Плотников Малый театр открыл 269-й сезон сбором труппы Анжела Якубовская Боррель разругался с министрами иностранных дел ЕС в Брюсселе Любовь Степушова
Диетическая и очень вкусная пицца с помидорами: простое тесто, сочные томаты и солёная брынза
Как приготовить мягкие и сочные котлеты без яиц: секреты опытных кулинаров
Правила пляжного отдыха с ребенком: полезные советы родителям
Правила пляжного отдыха с ребенком: полезные советы родителям
Последние материалы
Ежегодная обрезка крыжовника — гарантия богатого урожая крупных и сочных ягод
Ветеринар рассказал, как спланировать отпуск с собакой
Советы, как использовать несмываемый кондиционер
Три лучших металла для инвестиций
Рецепт диетического салата с капустой, болгарским перцем и морковью
Новое предприятие холдинга "Автотор“ будет выпускать электродвигатели для электрокаров
Как правильно хранить предметы для хобби
Диетолог посоветовала есть авокадо каждый день для поддержания здоровья
Водителя, который насмерть сбил хоккеиста Годро, накажут
Историк Дарья Митина: "Репутация Франции как оплота свободы основательно подмочена"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.