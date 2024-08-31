Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как научить ребёнка распоряжаться карманными деньгами
Ленивые голубцы с подливкой в духовке: нравятся даже тем, кто не любит капусту в блюдах
Упражнение, которое точно сделает твои руки стройными
Колье-воротники стали ключевым трендом сезона осень-зима 2024-2025
Amazon заключает соглашение с Covariant для автоматизации складов
Эксперты рассказали, сколько будет стоить отдых в Египте зимой
Кошки мурлыкают, чтобы снять напряжение и стресс
Врач рассказал, каким должно быть нижнее белье для тренировок
Тайны идеальных томатов: что нужно знать, чтобы избежать растрескивания плодов

Ванная комната мечты: смелая идея для нестандартного дизайна

Идея необычной ванной комнаты
0:46
Недвижимость » Дизайн и интерьер

Хотите превратить вашу ванную комнату в настоящий оазис спокойствия? Мы собрали несколько идей, которые помогут вам создать уникальное пространство для релаксации.

Идея необычной ванной комнаты
Фото: Pexels by Curtis Adams, CC0

Современные тренды в дизайне ванных комнат позволяют создавать удивительные пространства.

1. Открытые душевые — без стен и перегородок, они визуально увеличивают пространство.
2. Натуральные материалы — использование камня, дерева и зелени создаст атмосферу спа.
3. Умные технологии — системы управления освещением и температурой сделают вашу ванную комнату комфортной.
4. Необычные ванны — выберите ванну нестандартной формы или цветового решения для акцента.

Уточнения

Ванная комната, ванная, мыльня — помещение, где находится ванна, в квартире или жилом доме, предназначенное для купания или принятия душа (душевая).

Тренд в моде — актуальное (ближайшее, краткосрочное) направление, периодически повторяющаяся тенденция развития моды.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в:

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Шикарная грузинская закуска из баклажанов, перца и помидоров: готовим аджапсандал

Аджапсандал — это ароматное и сытное блюдо, которое можно назвать овощным рагу.

Аджапсандал: аппетитная овощная закуска из сладкого перца, баклажанов и помидоров
Как приготовить лечо за 30 минут: пошаговый рецепт
Быстрое лечо за 30 минут: как приготовить закуску на зиму
Жареные баклажаны с луком на зиму: отличная закуска для любителей остренького
Китай отчаянно пытается контролировать этот металл
ВСУ жалуются на новое изделие российских военных инженеров — дрон ZALA Z-20 Дмитрий Плотников Малый театр открыл 269-й сезон сбором труппы Анжела Якубовская Боррель разругался с министрами иностранных дел ЕС в Брюсселе Любовь Степушова
Диетическая и очень вкусная пицца с помидорами: простое тесто, сочные томаты и солёная брынза
Как приготовить мягкие и сочные котлеты без яиц: секреты опытных кулинаров
Правила пляжного отдыха с ребенком: полезные советы родителям
Правила пляжного отдыха с ребенком: полезные советы родителям
Последние материалы
Ленивые голубцы с подливкой в духовке: нравятся даже тем, кто не любит капусту в блюдах
Идея необычной ванной комнаты
Упражнение, которое точно сделает твои руки стройными
Колье-воротники стали ключевым трендом сезона осень-зима 2024-2025
Amazon заключает соглашение с Covariant для автоматизации складов
Эксперты рассказали, сколько будет стоить отдых в Египте зимой
Кошки мурлыкают, чтобы снять напряжение и стресс
Врач рассказал, каким должно быть нижнее белье для тренировок
Тайны идеальных томатов: что нужно знать, чтобы избежать растрескивания плодов
Белоруссия укрепит сотрудничество с Киргизией новыми проектами
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.