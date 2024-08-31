Тренды 2024: чем заменить паркет и не разочароваться

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Чем заменить паркет: лучшая альтернатива
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Недвижимость » Дизайн и интерьер

Паркет — это классика, но что делать, если он вам не по душе или не вписывается в бюджет? Мы рассмотрим уникальные и доступные альтернативы паркету, которые преобразят ваш интерьер.

Чем заменить паркет: лучшая альтернатива
Фото: upload.wikimedia.org by MatthiasMueller, CC BY-SA 4.0

Паркет — это красивый, но часто дорогой и требующий ухода материал. Если вы хотите обновить полы, но ищете более практичные варианты, обратите внимание на следующие альтернативы.

1. Ламинат — доступный и разнообразный по дизайну. Он имитирует текстуру дерева и легко укладывается.
2. Виниловые плитки — водо- и грязеустойчивые, они идеально подходят для кухни и ванной.
3. Керамическая плитка — долговечная и легкая в уходе, с огромным выбором дизайнов.

Уточнения

Парке́т — вид деревянного покрытия. В зависимости от типа исполнения паркетных плашек различают: штучный паркет, щитовой и наборный.

Ламинированное напольное покрытие (от англ. Laminate от лат. lamina — «пластинка») — строительный материал, изготовленный из древесноволокнистых плит (ДВП) сухого способа производства или моноструктурных, облицованных плёнками на основе термореактивных полимеров.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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