Тренды 2024: чем заменить паркет и не разочароваться

Паркет — это классика, но что делать, если он вам не по душе или не вписывается в бюджет? Мы рассмотрим уникальные и доступные альтернативы паркету, которые преобразят ваш интерьер.
Паркет — это красивый, но часто дорогой и требующий ухода материал. Если вы хотите обновить полы, но ищете более практичные варианты, обратите внимание на следующие альтернативы.
1. Ламинат — доступный и разнообразный по дизайну. Он имитирует текстуру дерева и легко укладывается.
2. Виниловые плитки — водо- и грязеустойчивые, они идеально подходят для кухни и ванной.
3. Керамическая плитка — долговечная и легкая в уходе, с огромным выбором дизайнов.
Парке́т — вид деревянного покрытия. В зависимости от типа исполнения паркетных плашек различают: штучный паркет, щитовой и наборный.
Ламинированное напольное покрытие (от англ. Laminate от лат. lamina — «пластинка») — строительный материал, изготовленный из древесноволокнистых плит (ДВП) сухого способа производства или моноструктурных, облицованных плёнками на основе термореактивных полимеров.
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