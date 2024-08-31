Минстрой поставил точку в вопросе запрета микроквартир в России

Минстрой РФ не планирует законодательных ограничений минимальной площади строящегося жилья, заверили в ведомстве РИА Недвижимости.
Ранее первый зампред фракции "Справедливая Россия — За правду" Дмитрий Гусев направил министру строительства и ЖКХ Иреку Файзуллину письмо, в котором предложил запретить строительство однокомнатных квартир меньше 35 квадратных метров, а двухкомнатных — меньше 47.
В пресс-службе ведомства сообщили, что обращение депутата ещё не поступило.
"В настоящее время министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации не рассматривает корректировки действующей нормативно-правовой базы в части введения каких-либо ограничений по площади на строительство жилья", — добавили там.
В Москве с 1 августа не допускается строительство жилых домов с квартирами меньше 28 квадратных метров.
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