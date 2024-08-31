Неприятный сюрприз для жильцов оборудованных счётчиками тепловой энергии квартир

Минстрой РФ приравнял нулевое потребление тепла во время отопительного сезона к несдаче показаний счётчика, сообщила юрист Ирина Сивакова в пятницу.
Разъяснения касаются потребителей, у которых установлены индивидуальные счётчики тепловой энергии.
Отсюда следует, что если счётчик не зарегистрировал расхода тепловой энергии, значит, в доме были отключены радиаторы, что запрещено вышеприведённым пунктом.
Поэтому Минстрой предупредил в письме от 25.06.2024 № 16329-ОГ/00, что представление нулевых показаний счётчика тепла приравнивается к несдаче этих самых показаний со всеми вытекающими последствиями.
Теплосчётчик (узел учёта тепла) — прибор или комплект приборов (средство измерения), предназначенный для определения количества теплоты и измерения массы и параметров теплоносителя.
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