Неприятный сюрприз для жильцов оборудованных счётчиками тепловой энергии квартир

Минстрой приравнял нулевое потребление тепла к несдаче показаний счётчика

1:12 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Минстрой РФ приравнял нулевое потребление тепла во время отопительного сезона к несдаче показаний счётчика, сообщила юрист Ирина Сивакова в пятницу.

Фото: Pxhere is licensed under Creative Commons CC0.

Разъяснения касаются потребителей, у которых установлены индивидуальные счётчики тепловой энергии.

Правила № 354 не предусматривают случаев, когда объём потребления тепловой энергии по счётчику в течение отопительного периода равен или близок к нулю;

Пункт "в" п. 35 тех же Правил запрещает потребителю самовольно демонтировать или отключать обогревающие элементы, предусмотренные техдокументацией дома.

Отсюда следует, что если счётчик не зарегистрировал расхода тепловой энергии, значит, в доме были отключены радиаторы, что запрещено вышеприведённым пунктом.

Поэтому Минстрой предупредил в письме от 25.06.2024 № 16329-ОГ/00, что представление нулевых показаний счётчика тепла приравнивается к несдаче этих самых показаний со всеми вытекающими последствиями.

Уточнения

Теплосчётчик (узел учёта тепла) — прибор или комплект приборов (средство измерения), предназначенный для определения количества теплоты и измерения массы и параметров теплоносителя.



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