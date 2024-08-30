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Лизинг жилья — будущее российской недвижимости: найдена альтернатива ипотеке

В России предложили альтернативу ипотеке
0:46
Недвижимость

В России может появиться новый механизм для приобретения жилья вместо традиционной ипотеки — лизинг.

В России предложили альтернативу ипотеке
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Эту идею озвучил председатель комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов в эфире "Дума ТВ".

Он отметил, что существует возможность внедрения альтернативных моделей, таких как государственно-частное партнёрство и так называемый лизинг жилья.

По его словам, лизинг предполагает, что граждане могут арендовать квартиру на срок до тридцати лет с возможностью её последующего приобретения.

Пахомов также добавил, что государство могло бы частично субсидировать аренду, а ставки на выкуп оставались бы фиксированными, что способствовало бы постепенному выкупу жилья.

Уточнения

Ипоте́ка (от др.-греч. ὑποθήκη — подпорка, подставка) — вариант залога недвижимости, при котором объект недвижимости остаётся во владении и пользовании должника (в отличие от заклада), а кредитор, в случае невыполнения должником своего обязательства, приобретает право получить удовлетворение за счёт реализации данного имущества. Как любой иной залог, ипотека является способом обеспечения исполнения обязательств.

Ли́зинг (англ. leasing от англ.  to lease — сдать в аренду) — вид финансовых услуг, форма кредитования для приобретения основных средств предприятиями и других товаров физическими и юридическими лицами. В английском языке нет различающихся понятий «аренда» и «лизинг» (понятием «lease» описываются любые арендные операции, в том числе и те, что в российском законодательстве получили название лизинговых).

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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