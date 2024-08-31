Субсидии на ипотеку: оценка затрат и последствия для финансовой стабильности

Расходы на субсидии банкам в рамках льготной ипотеки могут составить 1,2 триллиона рублей

1:26 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Расходы государственного бюджета на субсидии банкам по льготной ипотеке могут составить до 1,2 трлн рублей, согласно прогнозу Центробанка. Это возможно при условии проведения монетарной политики по базовому сценарию.

Фото: wikimedia.org by ИринаЯ, CC BY-SA 4.0

Эксперты считают, что расходы достигнут указанной суммы, если ключевая ставка будет повышена на 1-2 процентных пункта в конце текущего года, а снижение ключевой ставки в следующем году будет происходить плавно, без резких изменений.

"Расходы на субсидии могут достигнуть1,2 триллиона рублей, если в конце этого года регулятор повысит ключевую ставку на 1-2 процентных пункта, а цикл снижения ключевой ставки, начало которого ожидают в следующем году, будет очень плавным, без резких снижений ключевой ставки сразу на несколько процентных пунктов", — сказал РИА Новости управляющий директор рейтингового агентства "Эксперт РА" Юрий Беликов.

Величина субсидирования зависит от разницы между льготной ставкой и ключевой ставкой с учётом небольшой надбавки, которая отражает премию над стоимостью фондирования.

Если реализуется проинфляционный сценарий или рисковый сценарий, расходы могут увеличиться на 15-20% или более чем на 30-40% соответственно.

Уточнения

Ипоте́ка (от др.-греч. ὑποθήκη — подпорка, подставка) — вариант залога недвижимости, при котором объект недвижимости остаётся во владении и пользовании должника (в отличие от заклада), а кредитор, в случае невыполнения должником своего обязательства, приобретает право получить удовлетворение за счёт реализации данного имущества. Как любой иной залог, ипотека является способом обеспечения исполнения обязательств.



Субси́дия (от лат. subsidium — помощь, поддержка) — выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств.



Центра́льный банк (англ. central bank) — организация, отвечающая за денежно-кредитную политику и обеспечение работы платёжной системы, а также в ряде случаев за регулирование и надзор в финансовом секторе в национальной экономике или группе стран. Центральный банк является одной из форм денежных властей.



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