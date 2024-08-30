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Найдено логичное объяснение обвальному росту числа отказов в ипотеке российским заёмщикам

Банки отказывают в ипотеке из-за риска снижения цен, объяснил риелтор Апрелев
Недвижимость

Банки всё чаще дают от ворот поворот ипотечным заёмщикам — в июле число отказов достигло рекордных 57% от общего количества заявок.

Банки отказывают в ипотеке из-за риска снижения цен, объяснил риелтор Апрелев
Фото: mos.ru is licensed under public domain

Глава гильдии риелторов Константин Апрелев объяснил эту тенденцию Общественной службе новостей. По его словам, без конкретной статистики по критериям отказов анализировать ситуацию непросто, но как минимум три причины можно предположить.

"Первое — это реальное сокращение объёмов финансирования программ. Второе — ужесточение ограничений со стороны ЦБ по отношению к предоставляемым ипотечным программам. Это касается и размера первого взноса, и закредитованности населения, и заметно выросшей ставки по ипотеке, из-за которой увеличены ежемесячные платежи. Третье — банки сегодня усматривают высокие риски в отношении тех параметров, которые заявляются заёмщиками", — пояснил собеседник издания.

Один из основных рисков — опасение снижения цен, то есть обесценивания залога. "Банки усматривают и эту историю и более тщательно подходят к анализу самого объекта недвижимости в отношении его цены и каких-то будущих рыночных ожиданий", — заметил он.

"Это важно, потому что важную роль играет главный критерий — переоценка стоимости этих объектов. На вторичном рынке ситуация стабилизировалась, но спрос всё равно не растёт", — заключил риелтор.

Уточнения

Ипотека (Ипотечное кредитование) в России является важнейшим звеном финансового рынка. Самый распространённый вариант использования ипотеки в России — это покупка физическим лицом квартиры в кредит. Закладывается при этом, как правило, вновь покупаемое жильё, хотя можно заложить и уже имеющуюся в собственности квартиру.

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Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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