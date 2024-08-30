Стоит ли выбирать линолеум для пола? Все плюсы и минусы покрытия

Плюсы и минусы линолеума: мнение дизайнеров

1:22 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Дизайн и интерьер

В чем преимущества линолеума

Дизайнеры отмечают долговечность такого напольного покрытия и длительный срок службы — более 30 лет. Самое главное — это правильный уход. Этот материал устойчив к дефектам и царапинам. Это помогает сохранить внешний вид на долгое время.

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Кроме того, укладка линолеума доступна по цене. Также доступно множество цветов, узоров и стилей линолеума. Материал может имитировать плитку или дерево. Вы легко подберете покрытие под свой стиль дома или комнаты.

Это напольное покрытие хорошо подходит для влажного климата и помещений в доме, таких как ванная комната или кухня.

Материал также безопасен для вашего здоровья, так как не выделяет никаких вредных летучих соединений. Наконец, линолеум требует минимального ухода. Все, что вам нужно сделать, это подмести и вымыть полы.

В чем недостатки линолеума

Если линолеум эластичен, то материал может деформироваться тяжелой мебелью. Со временем материал может менять свой цвет — становиться темнее или светлее из-за воздействия солнечных лучей.

Некоторые виды линолеума повреждаются из-за высокого уровня влаги и не подходят для кухонь и ванных комнат.

Уточнения

Лино́леум (лат. linum — лён, полотно + oleum — масло) — вид напольного покрытия, в настоящее время преимущественно из полимерных материалов. Выпускается в виде рулонов.





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