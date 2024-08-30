В Госдуме назвали виновных в безудержном подорожании жилья

Вовсе не подорожание стройматериалов толкает ввысь цены на жильё, заявил зампред комитета Госдумы по экономической политике Артём Кирьянов в четверг.
"Бытовала такая мысль, что в повышении стоимости жилья виноваты производители стройматериалов, начиная от цемента и бетона, заканчивая металлоконструкциями", — пояснил он в эфире радиостанции "Говорит Москва".
Было проведено исследование на эту тему, установившее, что доля стройматериалов в подорожании жилья не превышает 27%. "Остальные 73% — это доходы девелоперов, земля и реклама", — добавил народный избранник.
"Эта история дорожает немотивированно, о чём мы сегодня ведём разговор с той же Антимонопольной службой, с профильными ведомствами. В непростое время для экономики всё-таки суперприбыль должна быть не у всех", — заключил он.
Ранее Марат Хуснуллин назвал ситуацию с ценами на жильё в России труднопрогнозируемой. "Минимум половина затрат при строительстве уходит именно на материалы", — говорил вице-премьер.
Пузырь на рынке недвижимости — является разновидностью экономического пузыря, происходящей на рынке недвижимости и обычно следующей за земельным бумом. Земельный бум — это быстрый рост рыночных цен на недвижимость, в частности на жильё, пока они не достигнут неприемлемого уровня, а затем не снизятся.
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