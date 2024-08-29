Снижения ждать не приходится: новостройки Москвы, Санкт-Петербурга и Ленобласти дорожают

Новостройки в Москве, Санкт-Петербурге и Ленобласти продолжают расти в цене

1:07 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

В Санкт-Петербурге студии в новостройках подорожали на 4% за неполных два месяца, с середины июня по середину августа. Средняя стоимость квадратного метра составила 267 000 рублей. Это связано с запретом на строительство студий площадью менее 28 квадратных метров, который вступил в силу в начале 2024 года.

Фото: commons.wikimedia.org by Maxim atayants, CC BY-SA 4.0

Как сообщает сообщает витрина недвижимости Restate. ru, в Ленинградской области цены на студии также выросли, но не так значительно, как в Санкт-Петербурге. Средняя стоимость квадратного метра составила 140 000 рублей, что на 1,5% выше, чем в начале года.

Больше всего дорожают в Ленобласти многокомнатные квартиры — они выросли в цене на 11%.

В Москве и Московской области стоимость студий снизилась: в Москве — на 1,2%, а в Московской области — на 2%. Однако это снижение было незначительным, и студии продолжают оставаться востребованным товаром на рынке недвижимости.

Уточнения

Москва́ (МФА: [mɐˈs̪kvä] ) — столица России, город федерального значения, административный центр Центрального федерального округа и центр Московской области, в состав которой не входит. Мегаполис; крупнейший по численности населения город России и её субъект — 13 149 803 человека (2024), что делает Москву 22-й среди городов мира по численности населения. Центр Московской городской агломерации. Самый крупный город Европы по площади и населению.

Санкт-Петербу́рг (в 1914—1924 годах — Петрогра́д, в 1924—1991 годах — Ленингра́д, разг. — Пи́тер, Петербу́рг, СПб) — второй по численности населения город России. Город федерального значения. Административный центр Северо-Западного федерального округа. Основан 16 (27) мая 1703 года царём Петром I. В 1714—1728 и 1732—1918 годах — столица Российского государства.

Ленингра́дская о́бласть — субъект Российской Федерации, расположенный на северо-западе европейской части страны. Входит в состав Северо-Западного федерального округа и Северо-Западного экономического района. Площадь территории — 83 908 км², что составляет 0,49 % площади России. По этому показателю область занимает 39-е место в стране. С запада на восток область протянулась на 500 км, а наибольшая протяжённость с севера на юг составляет 320 км.

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