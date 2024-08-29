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Три простых идеи, которые преобразят ваш интерьер

3 базовых идеи интерьера
0:51
Недвижимость » Дизайн и интерьер

Создание уютного интерьера не всегда требует больших затрат и сложных решений. Мы предлагаем три базовых идеи, которые помогут преобразить ваше пространство.

3 базовых идеи интерьера
Фото: commons.wikimedia.org by Caustin021, CC BY-SA 4.0

1. Минимализм

Уберите лишние предметы и оставьте только самое необходимое. Чистые линии и простота форм создадут ощущение свободы и лёгкости.

2. Натуральные материалы

Дерево, камень, лён — эти материалы придадут вашему интерьеру теплоту и уют. Они создадут гармонию с природой и сделают пространство более комфортным.

3. Акценты 

Добавьте яркие акценты в виде подушек, картин или аксессуаров. Это поможет освежить интерьер и сделать его более живым без необходимости глобальных изменений.

Уточнения

Интерье́р В более узком значении интерьер — композиция внутреннего пространства здания с элементами обстановки предметно-пространственной среды. В иных формулировках: архитектурное и художественное оформление внутреннего пространства здания, обеспечивающее человеку эстетическое восприятие и благоприятные условия жизнедеятельности; внутреннее пространство здания или отдельного помещения, архитектурное решение которого определяется его функциональным назначением.

Кварти́ра (от нем. Quartier) — один из видов жилого помещения, состоящий из одной или нескольких смежных комнат, в некоторых случаях с отдельным наружным входом (выходом), составляющее отдельную часть дома (многоквартирного).

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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