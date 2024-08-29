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Как распознать ужасный ремонт: 3 ключевых признака

3 признака ужасного ремонта
0:58
Недвижимость » Ремонт

Ремонт — это потенциальная ловушка. Как же определить, что ваш ремонт выполнен некачественно? Мы рассмотрим три главных признака плохого ремонта, которые помогут вам избежать неприятных сюрпризов.

3 признака ужасного ремонта
Фото: freepik.com is licensed under public domain

1. Если вы заметили, что стены и потолки имеют неровности или волны, это первый звоночек о плохом ремонте. Качественный ремонт подразумевает идеально ровные поверхности, которые создают гармоничное пространство.

2. Если часто отключается свет или появляются искры от розеток, это серьёзный повод для беспокойства. Некачественная проводка может привести к авариям и даже пожарам.

3. Обратите внимание на швы между плиткой, обоями или другими отделочными материалами. Если они неаккуратные или с зазорами, это говорит о том, что работа была выполнена без должного внимания к деталям.

Уточнения

Ремо́нт (техники) — комплекс мероприятий по восстановлению работоспособного или исправного состояния какого-либо объекта и/или восстановлению его ресурса.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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