Как распознать ужасный ремонт: 3 ключевых признака

3 признака ужасного ремонта

0:58 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Ремонт

Ремонт — это потенциальная ловушка. Как же определить, что ваш ремонт выполнен некачественно? Мы рассмотрим три главных признака плохого ремонта, которые помогут вам избежать неприятных сюрпризов.

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1. Если вы заметили, что стены и потолки имеют неровности или волны, это первый звоночек о плохом ремонте. Качественный ремонт подразумевает идеально ровные поверхности, которые создают гармоничное пространство.

2. Если часто отключается свет или появляются искры от розеток, это серьёзный повод для беспокойства. Некачественная проводка может привести к авариям и даже пожарам.

3. Обратите внимание на швы между плиткой, обоями или другими отделочными материалами. Если они неаккуратные или с зазорами, это говорит о том, что работа была выполнена без должного внимания к деталям.

Уточнения

Ремо́нт (техники) — комплекс мероприятий по восстановлению работоспособного или исправного состояния какого-либо объекта и/или восстановлению его ресурса.

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