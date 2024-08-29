Придаём уют интерьеру: советы по декору окна

Как эффектно оформить окно: советы по дизайну

1:30 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Дизайн и интерьер

Как украсить окна в доме

Если вы хотите, чтобы ваш интерьер выглядел более эстетично и красиво, вы можете украсить окна в своем доме.

Фото: flickr. com by lindsay.dee.bunny, CC BY 2.0

Это поможет сделать пространство более уютным и светлым. Например, вы можете украсить свои окна разными видами гирлянд. Также можно использовать букеты из цветов или комнатные растения. Это могут быть фиалки, подсолнухи, розы, тюльпаны, ромашки, георгины. Кроме того, можно использовать подвесные вазоны и гирлянды из сухоцветов — одуванчиков, васильков или бутонов роз.

Вы можете украсить свой подоконник яркими живыми цветами или цветущими растениями в горшках. Еще на подоконнике можно вырастить зелень — базилик, шпинат, зеленый лук или кинзу. Для украшения используйте венки из цветов и веток, корзины или емкости с цветами.

Можно поставить свечи на подоконник. Например, в гостиной или спальне. Расстояние между свечами и другими предметами должно быть достаточным. Для вашей безопасности выбирайте свечи на батарейках.

Кроме того, можно выбрать классические цвета — белый, серый, бежевый. Свечи разных цветов — зеленого, фиолетового, розового — добавят яркости интерьеру.

Выбирайте тот вариант, который удобен именно вам, и ваш интерьер будет выглядеть по-новому.

Уточнения

Окно́ — проём в стене, служащий для поступления света в помещение и вентиляции. Расположение, количество и размеры окон играют важную роль в композиции фасада здания.

Деко́р (лат. decor — приличие, пристойность, совместимость) — в традиционном значении под декором понимают совокупность элементов, составляющих внешнее оформление архитектурного сооружения, его интерьеров, а также предметов быта, изделий декоративно-прикладного искусства.

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