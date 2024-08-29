С 1 сентября появится возможность ускорить капремонт многоквартирного дома: что должны сделать жильцы

Эксперт в ЖКХ Рыбальченко: с дефектовкой на руках проще добиться капремонта

2:51 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

С 1 сентября жильцы многоквартирных домов получат право инициировать обследование их дома на предмет необходимости капремонта, сообщил ведущий юрист Евразийской юридической службы Евгений Корнеев. Прокомментировать нововведение Pravda.Ru попросила автора учебника "Управление ЖКХ" Илью Рыбальченко.

Фото: mos.ru by Максим Денисов, PDM

Жилищные инспекции по-прежнему продолжат контроль за состоянием жилого фонда, пояснил он. "Жилищная инспекция по правилам обязана регулярно в рамках своих регламентов обследовать дома и составлять дефектовые ведомости — то есть, грубо говоря, проверять, всё ли в порядке с фундаментом, нет ли там каких-то трещин в стенах, нет ли каких-то разрушений несущих конструкций дома. И это никто не отменяет", — заверил специалист.

Однако возможны ситуации, когда жителей дома всерьёз беспокоит его состояние. "И в этом случае за ними закрепляется право, не дожидаясь очередного регламентного осмотра, инициировать, но уже за свой счёт, такую проверку. В большинстве случаев это ничего не изменит, просто даст возможность собственникам жилья, в случае если у них, что называется, приспичило, проверить состояние своего дома", — раскрыл подробности собеседник издания.

"По результатам обследования создается дефектовая ведомость, то есть дефектовка. Она показывает, какие разрушения или дефекты в этом доме уже появились в настоящий момент. И, соответственно, по ним любому человеку со строительным образованием достаточно легко и ясно понять, какие работы требуются в плановом порядке, какие работы должны быть проведены в рамках будущего капитального ремонта, а какие работы следует проводить медленно, то есть это же всё существенно зависит именно от текущего состояния дома. И, в общем-то, в это всё и упирается. Да, такая дефектовая ведомость появляется, но после этого гораздо легче апеллировать к местной власти с просьбой провести те или иные работы", — подчеркнул Рыбальченко.

"Единственное, конечно, что вызывает опасения, — это коммерциализация этой истории. То есть не получится ли так, что органы, которые обязаны обследовать дома в случае каких-то критических ситуаций, например, после различных инцидентов, не будут торопиться обследовать дом, ожидая, что собственники вот-вот сами обратятся к ним уже на коммерческой основе? И, конечно, это вызывает определенные опасения", — признал он.

"Но, ещё раз подчеркиваю, если резюмировать добросовестность органов жилищного контроля и административно-технических инспекций, которые существуют в городах, то абсолютно ничего страшного в этом нововведении нет и оно, скорее, даже полезно", — заключил эксперт.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в: Telegram;

Одноклассниках;

ВКонтакте;

News.Google.