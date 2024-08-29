Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Сырский предложил Зеленскому фланговый удар на Покровском направлении
Стала известна дата появления интернета во всех поездах и самолётах России
Костя Цзю: "Я только "за" развитие единоборств и спорта в целом"
Прыщи за ушами: причины и способы избавления
В России снизились цены на кроссоверы Hyundai Tucson 2024 года выпуска
На Украине готовят реформу железнодорожного сектора
Врач-сомнолог рассказала о правильных условиях приёма мелатонина
Как сэкономить на ремонте двигателя и не пожалеть: советы эксперта
Лёгкий рецепт вкусного соуса для пасты, который понравится всем

С 1 сентября появится возможность ускорить капремонт многоквартирного дома: что должны сделать жильцы

Эксперт в ЖКХ Рыбальченко: с дефектовкой на руках проще добиться капремонта
2:51
Недвижимость

С 1 сентября жильцы многоквартирных домов получат право инициировать обследование их дома на предмет необходимости капремонта, сообщил ведущий юрист Евразийской юридической службы Евгений Корнеев. Прокомментировать нововведение Pravda.Ru попросила автора учебника "Управление ЖКХ" Илью Рыбальченко.

Эксперт в ЖКХ Рыбальченко: с дефектовкой на руках проще добиться капремонта
Фото: mos.ru by Максим Денисов, PDM

Жилищные инспекции по-прежнему продолжат контроль за состоянием жилого фонда, пояснил он. "Жилищная инспекция по правилам обязана регулярно в рамках своих регламентов обследовать дома и составлять дефектовые ведомости — то есть, грубо говоря, проверять, всё ли в порядке с фундаментом, нет ли там каких-то трещин в стенах, нет ли каких-то разрушений несущих конструкций дома. И это никто не отменяет", — заверил специалист.

Однако возможны ситуации, когда жителей дома всерьёз беспокоит его состояние. "И в этом случае за ними закрепляется право, не дожидаясь очередного регламентного осмотра, инициировать, но уже за свой счёт, такую проверку. В большинстве случаев это ничего не изменит, просто даст возможность собственникам жилья, в случае если у них, что называется, приспичило, проверить состояние своего дома", — раскрыл подробности собеседник издания.

"По результатам обследования создается дефектовая ведомость, то есть дефектовка. Она показывает, какие разрушения или дефекты в этом доме уже появились в настоящий момент. И, соответственно, по ним любому человеку со строительным образованием достаточно легко и ясно понять, какие работы требуются в плановом порядке, какие работы должны быть проведены в рамках будущего капитального ремонта, а какие работы следует проводить медленно, то есть это же всё существенно зависит именно от текущего состояния дома. И, в общем-то, в это всё и упирается. Да, такая дефектовая ведомость появляется, но после этого гораздо легче апеллировать к местной власти с просьбой провести те или иные работы", — подчеркнул Рыбальченко.

"Единственное, конечно, что вызывает опасения, — это коммерциализация этой истории. То есть не получится ли так, что органы, которые обязаны обследовать дома в случае каких-то критических ситуаций, например, после различных инцидентов, не будут торопиться обследовать дом, ожидая, что собственники вот-вот сами обратятся к ним уже на коммерческой основе? И, конечно, это вызывает определенные опасения", — признал он.

"Но, ещё раз подчеркиваю, если резюмировать добросовестность органов жилищного контроля и административно-технических инспекций, которые существуют в городах, то абсолютно ничего страшного в этом нововведении нет и оно, скорее, даже полезно", — заключил эксперт.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в:

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Власти Санкт-Петербурга объявили об отмене "Сапсанов" после запуска новой скоростной магистрали

Власти Санкт-Петербурга объявили о значительных изменениях в транспортной системе города, которые коснутся скоростных поездов "Сапсан".

"Сапсаны" прекратят курсирование после запуска новой скоростной магистрали
Как правильно ухаживать за виноградом в августе: пошаговая инструкция
Оптимальный уход за виноградом в конце августа: 5 основных процедур
3 простых ингредиента, и вкуснейший салат у вас на столе: рецепт приготовления
Топ-3 самых умных пород мурлык
Киеву срочно требуются новые наёмники взамен погибших Дмитрий Плотников Панические настроения в ВСУ и у Зеленского вызваны обрушением фронта в Донбассе Любовь Степушова "Америка" так и не долетела до Северного полюса Сергей Лебедев
Сводка с фронта: на Украине уничтожены ангары с F-16, колонны техники армии Белоруссии движутся к Украине
Основные признаки зрелости свёклы — не пропустите момент
Красивый и подтянутый пресс за 30 дней: выполняйте эту тренировку
Красивый и подтянутый пресс за 30 дней: выполняйте эту тренировку
Последние материалы
Сырский предложил Зеленскому фланговый удар на Покровском направлении
Стала известна дата появления интернета во всех поездах и самолётах России
Эксперт в ЖКХ Рыбальченко: с дефектовкой на руках проще добиться капремонта
Костя Цзю: "Я только "за" развитие единоборств и спорта в целом"
Прыщи за ушами: причины и способы избавления
В России снизились цены на кроссоверы Hyundai Tucson 2024 года выпуска
На Украине готовят реформу железнодорожного сектора
Киеву срочно требуются новые наёмники взамен погибших
Врач-сомнолог рассказала о правильных условиях приёма мелатонина
Как сэкономить на ремонте двигателя и не пожалеть: советы эксперта
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.