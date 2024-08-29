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В "Домклик" рассказали, где на рынке новостроек Москвы можно найти самые низкие цены

Московский ЖК с минимальной стоимостью "квадрата" находится в Новой Москве
1:26
Недвижимость

В августе 2024 года минимальная стоимость одного квадратного метра на рынке новостроек массового сегмента в Москве составила 120 тысяч рублей, согласно исследованию специалистов "Домклик".

Московский ЖК с минимальной стоимостью "квадрата" находится в Новой Москве
Фото: Министерство строительного комплекса Московской области is licensed under Creative Common Attribution 4.0 International

Ценовой минимум в 120 тысяч рублей за квадратный метр был найден в жилом комплексе "Румянцево-Парк", который находится в Новой Москве. В ТОП-5 новостроек с ценами ниже среднего показателя по городу также попали жилые комплексы "Цветочные Поляны", "Родные кварталы", "Подольские кварталы" и "Квартал Западный".

Все новостройки с ценами значительно ниже среднего показателя по рынку первичного жилья находятся за пределами Московской кольцевой автодороги (МКАД). Медианная стоимость квадратного метра на первичном рынке составляет около 358 тысяч рублей. При этом в недорогих жилых комплексах цена за квадратный метр может варьироваться от 120 тысяч до 230 тысяч рублей.

Летом 2024 года минимальные цены на новостройки среди крупнейших регионов России были зафиксированы в Псковской и Оренбургской областях — 71,9 тысячи рублей за квадратный метр. Немного дороже квадратный метр стоит в новостройках Курганской, Брянской и Смоленской областей.

Уточнения

Московская кольцевая автомобильная дорога (МКАД) — кольцевая бессветофорная автомобильная дорога в Москве, с 1960 года до 1984 года являлась административной границей города.

«Новая Москва» (также «Большая Москва», ТиНАО — про Троицкий и Новомосковский административные округа) — территории, присоединённые к Москве в ходе самого масштабного проекта расширения территории Москвы за всю историю административно-территориального деления города. Основные цели проекта — демонтировать традиционную моноцентрическую структуру Московской агломерации, а также упорядочить градостроительное зонирование, придав только что присоединённым территориям отчётливо выраженную административно-правительственную специализацию.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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