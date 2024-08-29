Стало известно, сколько приходится тратить на съёмное жильё студентам в Москве и Подмосковье

Студенты в Москве и области тратят на аренду в среднем 51,6 тысячи рублей, выяснила "Яндекс Аренда". Pravda.Ru ознакомилась с результатами проводившегося сервисом исследования.
В такой бюджет укладывается не более 16,6% от всех предложений арендного жилья на рынке.
"Первый опыт аренды недвижимости часто происходит именно во время студенчества. Учащиеся переезжают от родителей и хотят большей самостоятельности", — отметил руководитель "Яндекс Аренды" Роман Жуков.
"Многие из них также трудоустраиваются или занимаются подработкой, которую совмещают с учёбой, и находят подходящую квартиру. Зачастую это недорогое съёмное жилье в спальных районах, которое студенты снимают либо с партнёром, либо с друзьями и делят арендную плату поровну", — добавил он.
Из тех студентов, которые не работают,
Несколько отличаются жилищные условия у работающих студентов:
Каждый третий студент в Московском регионе снимает квартиру вместе с партнером, 28% живут без соседей. Остальные делят кров с подругой или другом (9%), с супругом или супругой (7%), с компанией друзей (3%).
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