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Стало известно, сколько приходится тратить на съёмное жильё студентам в Москве и Подмосковье

Не более 17% сдаваемых квартир по карману студентам в Москве и Подмосковье
2:00
Недвижимость

Студенты в Москве и области тратят на аренду в среднем 51,6 тысячи рублей, выяснила "Яндекс Аренда". Pravda.Ru ознакомилась с результатами проводившегося сервисом исследования.

Не более 17% сдаваемых квартир по карману студентам в Москве и Подмосковье
Фото: Окружное управление социального развития (Раменского городского округа, городских округов Бронницы и Жуковский) is licensed under CC0

В такой бюджет укладывается не более 16,6% от всех предложений арендного жилья на рынке.

"Первый опыт аренды недвижимости часто происходит именно во время студенчества. Учащиеся переезжают от родителей и хотят большей самостоятельности", — отметил руководитель "Яндекс Аренды" Роман Жуков.

"Многие из них также трудоустраиваются или занимаются подработкой, которую совмещают с учёбой, и находят подходящую квартиру. Зачастую это недорогое съёмное жилье в спальных районах, которое студенты снимают либо с партнёром, либо с друзьями и делят арендную плату поровну", — добавил он.

Из тех студентов, которые не работают,

  • 37% снимают студию в среднем за 36,8 тысячи рублей,
  • 40% — однокомнатную квартиру (43,7 тысячи),
  • 18% — двухкомнатную (58,6 тысячи рублей в месяц),
  • 5% — "трёшку" за 71 тысячу.

Несколько отличаются жилищные условия у работающих студентов:

  • 23% живут в студиях за 41 тысячу в месяц,
  • 38% снимают однокомнатную квартиру (44,9 тысячи),
  • 31% — двухкомнатную по средней цене 53,4 тысячи рублей в месяц
  • и 8% — "трёшку" за 63,2 тысячи рублей.

Каждый третий студент в Московском регионе снимает квартиру вместе с партнером, 28% живут без соседей. Остальные делят кров с подругой или другом (9%), с супругом или супругой (7%), с компанией друзей (3%).

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Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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