Выбираем детскую кровать: на что нужно обращать внимание в первую очередь

Советы, как выбрать качественную детскую кровать

1:18 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Дизайн и интерьер

Выбор кровати для дошкольника

Из материалов стоит выбирать крепкий дуб, бук или ясень. Желательно, чтобы кровать была окрашена в светлые тона с использованием экологически чистых красок без запаха. Детская кроватка для активного малыша должна выдерживать его прыжки, легко очищаться от пятен, иметь удобный матрас.

Фото: commons.wikimedia.org by remontbp.com

Какие кровати лучше всего подходят для детей

Лучше отдать предпочтение кровати со съемными высокими бортиками, которые предотвратят случайное скатывание с кроватки. Дети очень подвижны во сне и частая смена положения для них норма.

Какой матрас выбрать для ребенка

При выборе матраса нужно учитывать возраст ребенка: с рождения и детям до 3 лет рекомендуется спать на беспружинном жестком матрасе с натуральными наполнителями (например, кокосовым волокном). Для детей от 3 до 7 лет подойдет матрас с беспружинным или пружинным блоком средней жесткости.

Для детей старше двух лет подойдет любой анатомический матрас средней жесткости. Он подстраивается под особенности организма, позволяя мышцам расслабиться, а позвоночнику принять максимально естественное положение и поддерживать его во время сна.

Уточнения

Крова́ть (от греч. ο κράβατος, το κρεβάτι [краватос]) — предмет мебели, предназначенный для отдыха и сна в положении лёжа. В жилых помещениях обычно располагается в спальне. Бывает прямоугольной или круглой формы, существует множество разновидностей данного предмета мебели.

Матра́с матра́ц (от араб. матра — место, на которое что-либо кладут) — съёмный элемент кровати или дивана, обеспечивающий мягкое и тёплое место для лежания и сидения.

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