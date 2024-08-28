Выбираем детскую кровать: на что нужно обращать внимание в первую очередь

Из материалов стоит выбирать крепкий дуб, бук или ясень. Желательно, чтобы кровать была окрашена в светлые тона с использованием экологически чистых красок без запаха. Детская кроватка для активного малыша должна выдерживать его прыжки, легко очищаться от пятен, иметь удобный матрас.
Лучше отдать предпочтение кровати со съемными высокими бортиками, которые предотвратят случайное скатывание с кроватки. Дети очень подвижны во сне и частая смена положения для них норма.
При выборе матраса нужно учитывать возраст ребенка: с рождения и детям до 3 лет рекомендуется спать на беспружинном жестком матрасе с натуральными наполнителями (например, кокосовым волокном). Для детей от 3 до 7 лет подойдет матрас с беспружинным или пружинным блоком средней жесткости.
Для детей старше двух лет подойдет любой анатомический матрас средней жесткости. Он подстраивается под особенности организма, позволяя мышцам расслабиться, а позвоночнику принять максимально естественное положение и поддерживать его во время сна.
Крова́ть (от греч. ο κράβατος, το κρεβάτι [краватос]) — предмет мебели, предназначенный для отдыха и сна в положении лёжа. В жилых помещениях обычно располагается в спальне. Бывает прямоугольной или круглой формы, существует множество разновидностей данного предмета мебели.
Матра́с матра́ц (от араб. матра — место, на которое что-либо кладут) — съёмный элемент кровати или дивана, обеспечивающий мягкое и тёплое место для лежания и сидения.
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