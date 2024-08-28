Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Зеленский специально заранее сдал Донбасс, чтобы его не отобрали силой
Разница между кондиционером и маской для волос: что выбрать
Кардиолог: люди с диабетом могут не чувствовать боли при стенокардии
Пластический хирург Суходолов: в США используют технологии 30-летней давности
Прекращение транзита газа из России может стать проблемой для Европы
Стоит ли рисковать: вся правда о новых китайских двигателях для старых машин
Врач назвал главным способом профилактики лихорадки Западного Нила борьбу с комарами и клещами
Россияне одинаково любят арбузы и дыни, выяснила X5
RSOS: горбатые киты разработали эффективные методы ловли пищи

Выбираем детскую кровать: на что нужно обращать внимание в первую очередь

Советы, как выбрать качественную детскую кровать
1:18
Недвижимость » Дизайн и интерьер

Выбор кровати для дошкольника

Из материалов стоит выбирать крепкий дуб, бук или ясень. Желательно, чтобы кровать была окрашена в светлые тона с использованием экологически чистых красок без запаха. Детская кроватка для активного малыша должна выдерживать его прыжки, легко очищаться от пятен, иметь удобный матрас.

Советы, как выбрать качественную детскую кровать
Фото: commons.wikimedia.org by remontbp.com

Какие кровати лучше всего подходят для детей

Лучше отдать предпочтение кровати со съемными высокими бортиками, которые предотвратят случайное скатывание с кроватки. Дети очень подвижны во сне и частая смена положения для них норма.

Какой матрас выбрать для ребенка

При выборе матраса нужно учитывать возраст ребенка: с рождения и детям до 3 лет рекомендуется спать на беспружинном жестком матрасе с натуральными наполнителями (например, кокосовым волокном). Для детей от 3 до 7 лет подойдет матрас с беспружинным или пружинным блоком средней жесткости.

Для детей старше двух лет подойдет любой анатомический матрас средней жесткости. Он подстраивается под особенности организма, позволяя мышцам расслабиться, а позвоночнику принять максимально естественное положение и поддерживать его во время сна.

Уточнения

Крова́ть (от греч. ο κράβατος, το κρεβάτι [краватос]) — предмет мебели, предназначенный для отдыха и сна в положении лёжа. В жилых помещениях обычно располагается в спальне. Бывает прямоугольной или круглой формы, существует множество разновидностей данного предмета мебели.

Матра́с матра́ц (от араб. матра — место, на которое что-либо кладут) — съёмный элемент кровати или дивана, обеспечивающий мягкое и тёплое место для лежания и сидения.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в:

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Полезный томатный сок на зиму: лёгкий способ сохранить помидоры

Узнайте, как легко заготовить полезный томатный сок на зиму без соли, чтобы сохранить урожай и обеспечить себя натуральным напитком.

Как закрыть томатный сок на зиму без стерилизации
"Тонкости туризма": туристка из РФ назвала премиум-отель в Турции "прекрасной обёрткой", далёкой от идеала
Турецкий премиум-отель за 200 тысяч рублей не стоит этих денег, призналась туристка из РФ
Власти Санкт-Петербурга объявили об отмене "Сапсанов" после запуска новой скоростной магистрали
Оптимальный уход за виноградом в конце августа: 5 основных процедур
"Америка" так и не долетела до Северного полюса Сергей Лебедев "Ты сама напросилась" — эта фраза поможет вам распознать абьюзера Ирина Гусакова Путин пригласил Гросси посетить Курскую АЭС, чтобы исключить повторение Чернобыля Любовь Степушова
Как понять, что собака не любит своего хозяина?
Уход за пионами в сентябре: главное
Сводка с фронта: на Украине уничтожены ангары с F-16, колонны техники армии Белоруссии движутся к Украине
Сводка с фронта: на Украине уничтожены ангары с F-16, колонны техники армии Белоруссии движутся к Украине
Последние материалы
В США объяснили вывод последнего истребителя F-15 рядом Тайваня после 45 лет службы
В экспериментальный рейтинг вошли 50 лучших университетов России
Зеленский специально заранее сдал Донбасс, чтобы его не отобрали силой
Разница между кондиционером и маской для волос: что выбрать
Астрологи назвали шесть самых злопамятных знаков зодиака
В Германии рассказали о подготовке БРИКС удара по доллару
Кардиолог: люди с диабетом могут не чувствовать боли при стенокардии
Пластический хирург Суходолов: в США используют технологии 30-летней давности
Прекращение транзита газа из России может стать проблемой для Европы
Стоит ли рисковать: вся правда о новых китайских двигателях для старых машин
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.