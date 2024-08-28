Как создать идеальный интерьер: 5 золотых правил дизайна

Основы дизайна интерьера: 5 правил

0:54 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Дизайн и интерьер

Дизайн интерьера — это искусство создавать пространство, которое будет не только красивым, но и функциональным. Какие принципы помогут вам достичь идеального баланса?

Фото: unsplash.com by Naomi Hébert, PDM

1. Прежде чем начинать, выберите стиль (классический, минимализм, скандинавский и т. д.), который будет основой вашего дизайна.

2. Разработайте план комнаты с учетом всех зон и функций. Это поможет избежать хаоса.

3. Ограничьте количество цветов до трех-четырех основных оттенков для создания гармоничного пространства.

4. Убедитесь, что мебель соответствует размеру комнаты. Большие предметы в маленьком пространстве будут выглядеть громоздко.

5. Каждая деталь должна иметь свою функцию. Не заполняйте пространство ненужными предметами.

Уточнения

Интерье́р В более узком значении интерьер — композиция внутреннего пространства здания с элементами обстановки предметно-пространственной среды. В иных формулировках: архитектурное и художественное оформление внутреннего пространства здания, обеспечивающее человеку эстетическое восприятие и благоприятные условия жизнедеятельности; внутреннее пространство здания или отдельного помещения, архитектурное решение которого определяется его функциональным назначением.

Дизайн (от англ. design — проектировать, чертить, задумать, а также проект, план, рисунок) — деятельность по проектированию эстетических свойств промышленных изделий («художественное конструирование»), а также результат этой деятельности (например, в таких словосочетаниях, как «дизайн автомобиля»).

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в: Telegram;

Одноклассниках;

ВКонтакте;

News.Google.