Как создать идеальный интерьер: 5 золотых правил дизайна

Дизайн интерьера — это искусство создавать пространство, которое будет не только красивым, но и функциональным. Какие принципы помогут вам достичь идеального баланса?
1. Прежде чем начинать, выберите стиль (классический, минимализм, скандинавский и т. д.), который будет основой вашего дизайна.
2. Разработайте план комнаты с учетом всех зон и функций. Это поможет избежать хаоса.
3. Ограничьте количество цветов до трех-четырех основных оттенков для создания гармоничного пространства.
4. Убедитесь, что мебель соответствует размеру комнаты. Большие предметы в маленьком пространстве будут выглядеть громоздко.
5. Каждая деталь должна иметь свою функцию. Не заполняйте пространство ненужными предметами.
Интерье́р В более узком значении интерьер — композиция внутреннего пространства здания с элементами обстановки предметно-пространственной среды. В иных формулировках: архитектурное и художественное оформление внутреннего пространства здания, обеспечивающее человеку эстетическое восприятие и благоприятные условия жизнедеятельности; внутреннее пространство здания или отдельного помещения, архитектурное решение которого определяется его функциональным назначением.
Дизайн (от англ. design — проектировать, чертить, задумать, а также проект, план, рисунок) — деятельность по проектированию эстетических свойств промышленных изделий («художественное конструирование»), а также результат этой деятельности (например, в таких словосочетаниях, как «дизайн автомобиля»).
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