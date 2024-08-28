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Максимум из минимума: 5 гениальных идей для обустройства квартиры-студии

Как обустроить квартиру-студию: 5 советов
1:08
Недвижимость » Дизайн и интерьер

В квартире-студии возможно создать уникальный стиль и уют. Мы поделимся с вами пятью секретами, которые помогут вам обустроить своё жильё максимально эффективно.

Как обустроить квартиру-студию: 5 советов
Фото: DESIGN BOOK | Учебник дизайнера интерьеров by Елена Фатеева, PDM

1. Зонирование пространства

Используйте мебель для создания зон: диван может отделять гостиную от кухни, а стеллаж — спальную область от рабочего места.

2. Многофункциональная мебель

Выбирайте диваны-кровати, столы с ящиками и пуфы с местом для хранения. Это поможет сэкономить место и сделать его более удобным.

3. Светлые цвета

Используйте светлые оттенки для стен и мебели, чтобы визуально расширить пространство. Яркие акценты можно добавить с помощью текстиля.

4. Зеркала

Разместите зеркала в разных частях комнаты, чтобы создать иллюзию большего пространства и добавить света.

5. Минимализм

Избавьтесь от лишних вещей и декоративных элементов. Простота форм и линий поможет создать гармоничное пространство.

Уточнения

Кварти́ра-сту́дия — тип квартиры, основным отличием которого является отсутствие внутренних перегородок между кухней и жилыми комнатами или комнатой. В строительных нормах и правилах (СНиП) и стандартах РФ понятие «квартира-студия» не определено, но на рынке недвижимости оно распространено широко, иногда употребляется просто «студия».

Ми́нимал-арт (англ. minimal art), также минимали́зм (англ. minimalism), иску́сство ABC (англ. ABC art) — авангардное художественное течение, возникшее в Нью-Йорке в 1960-х годах. В теории искусства обычно рассматривается как реакция на художественные формы абстрактного экспрессионизма, а также не связанные с ним дискурс, институции и идеологии.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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