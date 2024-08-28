Максимум из минимума: 5 гениальных идей для обустройства квартиры-студии

В квартире-студии возможно создать уникальный стиль и уют. Мы поделимся с вами пятью секретами, которые помогут вам обустроить своё жильё максимально эффективно.
Используйте мебель для создания зон: диван может отделять гостиную от кухни, а стеллаж — спальную область от рабочего места.
Выбирайте диваны-кровати, столы с ящиками и пуфы с местом для хранения. Это поможет сэкономить место и сделать его более удобным.
Используйте светлые оттенки для стен и мебели, чтобы визуально расширить пространство. Яркие акценты можно добавить с помощью текстиля.
Разместите зеркала в разных частях комнаты, чтобы создать иллюзию большего пространства и добавить света.
Избавьтесь от лишних вещей и декоративных элементов. Простота форм и линий поможет создать гармоничное пространство.
Кварти́ра-сту́дия — тип квартиры, основным отличием которого является отсутствие внутренних перегородок между кухней и жилыми комнатами или комнатой. В строительных нормах и правилах (СНиП) и стандартах РФ понятие «квартира-студия» не определено, но на рынке недвижимости оно распространено широко, иногда употребляется просто «студия».
Ми́нимал-арт (англ. minimal art), также минимали́зм (англ. minimalism), иску́сство ABC (англ. ABC art) — авангардное художественное течение, возникшее в Нью-Йорке в 1960-х годах. В теории искусства обычно рассматривается как реакция на художественные формы абстрактного экспрессионизма, а также не связанные с ним дискурс, институции и идеологии.
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