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Названы районы Москвы, в которых в июле сильнее всего подешевели новостройки

В июле в Москве больше всего подешевели новостройки в трёх районах
2:01
Недвижимость

В июле 2024 года в Москве наблюдалось снижение цен на новые квартиры в некоторых районах. Лидером по уменьшению стоимости жилья за месяц стал район Коптево.

В июле в Москве больше всего подешевели новостройки в трёх районах
Фото: stroi.mos.ru is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Согласно анализу, проведённому специалистами платформы bnMAP. pro, средняя цена квадратного метра в новостройках Коптево в июле составила 311,5 тысяч рублей, что на 9,1% меньше, чем в июне.

Второе место в рейтинге занял район Гольяново с уменьшением цены на 6,7% до 346,8 тысяч рублей за квадратный метр. Третью позицию занял район Северное Медведково со снижением на 5,8% до 341,1 тысячи рублей за квадратный метр.

Также в список районов с понижением цен вошли Алтуфьевский район (-4,8% до 314,6 тысячи рублей за квадратный метр), Люблино (-4,7% до 296,4 тысячи рублей) и Южное Медведково (-4,7% до 332,1 тысячи рублей).

Эксперты bnMAP. pro объясняют лидерство Коптево по снижению цен за месяц небольшим объёмом предложения, вымыванием наиболее качественных объектов и изменением структуры предложения.

По информации риелторского агентства Est-a-Tet, в июне текущего года лидером по уменьшению цен на рынке новостроек с начала 2024 года стал Северный район. По результатам июня средняя стоимость квадратного метра в новостройках этого района составила 275 тысяч рублей, что на 5% меньше, чем в начале января.

Уточнения

Ко́птево — район в Москве. Расположен в Северном административном округе и огибает Тимирязевский парк, Большой Садовый пруд и поля Тимирязевской академии. Название происходит от местности Коптево (Георгиевское), родового владения князей Шуйских, вошедшей в состав Москвы в 1917 году как дачная местность. Сегодня это зелёный район сложившейся жилой застройки 1930-1970 годов с рядом отделений московских ВУЗов и специализированных медицинских учреждений.

Голья́ново — район в Восточном административном округе города Москвы, а также одноимённое внутригородское муниципальное образование. 6-й по населению и 15-й по площади район города, расположен между Щёлковским шоссе и парком Лосиный Остров (парк частично расположен на территории района), примыкает к МКАД.

Се́верное Медве́дково — район, расположенный в Северо-Восточном административном округе Москвы, а также одноимённое внутригородское муниципальное образование в Москве.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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