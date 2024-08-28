Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Простуда или грипп: узнайте, когда симптомы становятся критическими
Объём закупок алмазов из России увеличился
В ГАИ назвали семь самых опасных ошибок опытных водителей
Почему Коломна заслуживает внимания туристов?
Пара Беллуччи и Бёртона на Венецианском фестивале оказалась в центре внимания
Маска для лица с черникой: как приготовить и какие полезные свойства она имеет?
Заделка сидератов в почву осенью: ключевые преимущества и правила проведения
Идеальные книги для чтения под шум прибоя
Безопасное вождение в осенний дождь: что нужно помнить

Названа одна тонкость сдачи недвижимости в аренду, способная обернуться сильной головной болью

Экономист посоветовал оформлять ИП для сдачи апартаментов в аренду
1:05
Недвижимость

При сдаче апартаментов в аренду обязательно оформление ИП, напомнил экономист Алексей Кричевский в своём телеграм-канале.

Экономист посоветовал оформлять ИП для сдачи апартаментов в аренду
Фото: flickr.com by Брусника, CC BY-SA 2.0

"Через самозанятость сдать не получится — незаконно, там можно сдавать только жильё, а апартаменты — это нежилые помещения", — объяснил он.

"Если говорим об апартаментах гостиничного типа, которые покупались под сдачу и в комплексе есть УК (таких, кстати, довольно много сейчас), то тем более — только ИП. Если не из-за страховки по поводу сдачи коммерческих помещений, то хотя бы из экономии — 6% налогов по ИП сильно меньше 13% НДФЛ", — добавил он.

"Избежать уплаты не получится: УК будет подавать документы в налоговую по всем сделкам, а ФНС не без удовольствия потом взыщет все недоимки с процентами", — предупредил эксперт.

По его словам, ничего сложного в этой бюрократии нет. "Бухгалтерию и налоги посчитают или в банке, или какой-нибудь бухгалтер на аутсорсе за небольшую денежку", — заключил он.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в:

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Турецкий премиум-отель за 200 тысяч рублей не стоит этих денег, призналась туристка из РФ

Российская туристка осталась разочарованной отдыхом в элитном турецком премиум-отеле Q Premium Resort 5*.

"Тонкости туризма": туристка из РФ назвала премиум-отель в Турции "прекрасной обёрткой", далёкой от идеала
Алгоритм успешной заправки автомобиля на автозаправочной станции
Безошибочная заправка машины: пошаговая инструкция для автомобилистов
Как понять, что собака не любит своего хозяина?
Как подготовить смородину к зиме: секреты успешного урожая
ЗРПК "Панцирь-СМД-Э" обеспечит надежную защиту России от новых угроз Дмитрий Плотников Астрологи назвали 12 самых токсичных пар зодиака Ирина Гусакова Украина установит на Хмельницкой АЭС реакторы, купленные США у Болгарии Любовь Степушова
Последствия частого окрашивания волос: как химические компоненты вредят вашим локонам и какие меры помогут минимизировать ущерб?
Секреты безопасной мойки двигателя: от генератора до проводки
В Курской области надо сохранить людей, военный аспект имеет тактическое значение
В Курской области надо сохранить людей, военный аспект имеет тактическое значение
Последние материалы
Почему Коломна заслуживает внимания туристов?
Пара Беллуччи и Бёртона на Венецианском фестивале оказалась в центре внимания
Маска для лица с черникой: как приготовить и какие полезные свойства она имеет?
Заделка сидератов в почву осенью: ключевые преимущества и правила проведения
Идеальные книги для чтения под шум прибоя
Безопасное вождение в осенний дождь: что нужно помнить
Представители Белоруссии заключили сделки на 500 млн рублей на форуме в Татарстане
Предпенсионерам посоветовали разузнать о льготах на коммунальные услуги
Простая, но эффективная тренировка стоя для скульптурирования пресса
Запечённые лисички с сыром: вкусная горячая закуска с минимумом ингредиентов
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.