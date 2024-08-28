Названа одна тонкость сдачи недвижимости в аренду, способная обернуться сильной головной болью

Экономист посоветовал оформлять ИП для сдачи апартаментов в аренду

1:05 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

При сдаче апартаментов в аренду обязательно оформление ИП, напомнил экономист Алексей Кричевский в своём телеграм-канале.

Фото: flickr.com by Брусника, CC BY-SA 2.0

"Через самозанятость сдать не получится — незаконно, там можно сдавать только жильё, а апартаменты — это нежилые помещения", — объяснил он.

"Если говорим об апартаментах гостиничного типа, которые покупались под сдачу и в комплексе есть УК (таких, кстати, довольно много сейчас), то тем более — только ИП. Если не из-за страховки по поводу сдачи коммерческих помещений, то хотя бы из экономии — 6% налогов по ИП сильно меньше 13% НДФЛ", — добавил он.

"Избежать уплаты не получится: УК будет подавать документы в налоговую по всем сделкам, а ФНС не без удовольствия потом взыщет все недоимки с процентами", — предупредил эксперт.

По его словам, ничего сложного в этой бюрократии нет. "Бухгалтерию и налоги посчитают или в банке, или какой-нибудь бухгалтер на аутсорсе за небольшую денежку", — заключил он.

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