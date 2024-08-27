Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
США предложили Индии выбрать между ними и Россией
Как характер человека влияет на выбор между кошкой и собакой
Диетолог рассказала, какие яблоки полезнее — красные, жёлтые или зелёные
Чесночные гренки со свежими помидорами — простой рецепт
Зобнин заявил, что представления не имеет, что происходит с Соболевым
Какие китайские марки будут пользоваться спросом на вторичном рынке
Исследование: препараты для улучшения мышечного тонуса могут помочь мозгу
На пляжах Ялты запретили купаться
Западные области Украины могут остаться без газа

Как бороться с мышами, если не хочется использовать отраву или мышеловки: назван самый гуманный способ

Гуманный способ борьбы с мышами
Недвижимость » Дизайн и интерьер

Какие запахи могут отпугнуть грызунов

Багульник, грецкий орех, чеснок, бузина, полынь, пижма, ромашка, кориандр — мыши убегают от этих растений как огонь, поэтому если вы посадите эту зелень по периметру участка, вредители с большой вероятностью не будут залезать к вам в дом. Нашатырный спирт и мята — пара других неприятных запахов для мышей.

Гуманный способ борьбы с мышами
Фото: Wikimedia Commons by Anna Marchenkova, CC BY 4.0

Как действует лавровый лист и другие специи на мышей

Многие травы и специи имеют резкий запах, который раздражает слизистые оболочки мышей.

Например, перец, гвоздика, лавровый лист, корица, горчица и другие. Эти приправы можно смешать с водой и распылить по всему дому с помощью пульверизатора или смочить ватные тампоны и разместить в местах скопления мышей. Эффективнее всего действует лавровый лист.

Как мята влияет на мышей

Мыши ненавидят сильный запах мяты. Это растение содержит сильные ментоловые соединения, которые могут раздражать носовые полости мышей.

Существует пара способов использования мяты перечной: выращивание растений мяты перечной или использование эфирного масла.

Уточнения

Мыши́ные (лат. Muridae) — семейство млекопитающих из отряда грызунов (Rodentia). Длина тела от 5 см (мышь-малютка) до 48 см (южная тонкохвостая крыса Phloeomys cumingi). К семейству относятся мыши, крысы и полёвки.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в:

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
О нём не рассказывают тренеры: самое эффективное упражнение для рук

Ищете эффективное упражнение для рук? Именно это поможет вам достичь потрясающих результатов без лишних усилий!

Лучшее упражнение для рук в зале
Солома как альтернатива навозу и компосту: советы для огородников
Тайна плодородной почвы: народный метод на пять лет вперёд
Как подготовить клубнику к зиме: лучшие подкормки августа
Смородина не радует: в чём кроется причина скручивания её листьев?
Ален Делон был одним из главных счастливчиков на Земле Анжела Якубовская "Победитель получает всё": Пётр Великий в Париже Сергей Лебедев ВС РФ в Курской области начали возвращать утраченные населённые пункты Любовь Степушова
Овощное соте с баклажанами: вегетарианская закуска, которая становится вкуснее, когда постоит
Пирог с творогом и вишней: рассыпчатое песочное тесто, сладкие ягоды и нежная творожная начинка
Эта мощная тренировка поможет нарастить мышечную массу: выполняйте её регулярно
Эта мощная тренировка поможет нарастить мышечную массу: выполняйте её регулярно
Последние материалы
"Победитель получает всё": Пётр Великий в Париже
Косметолог: уменьшить целлюлит поможет особая одежда
Во Франции рассказали об успешной стратегии России на рынке зерна
Почему дачники выбирают крупу вместо традиционных удобрений
2 маски для лица с желатином для ровного тона и осветления пигментации
Герман Клименко: "Арест Павла Дурова — это борьба за активы"
ВС РФ в Курской области начали возвращать утраченные населённые пункты
Дерматолог: "Хроническая сухость губ сигнализирует о дефиците микронутриентов"
В Екатеринбурге мошенники обманули на 9 миллионов рублей специалиста по системам безопасности
В Санкт-Петербурге нет и не будет туристической перегруженности — эксперт
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.