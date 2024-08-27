Как бороться с мышами, если не хочется использовать отраву или мышеловки: назван самый гуманный способ

Гуманный способ борьбы с мышами

Какие запахи могут отпугнуть грызунов

Багульник, грецкий орех, чеснок, бузина, полынь, пижма, ромашка, кориандр — мыши убегают от этих растений как огонь, поэтому если вы посадите эту зелень по периметру участка, вредители с большой вероятностью не будут залезать к вам в дом. Нашатырный спирт и мята — пара других неприятных запахов для мышей.

Фото: Wikimedia Commons by Anna Marchenkova, CC BY 4.0

Как действует лавровый лист и другие специи на мышей

Многие травы и специи имеют резкий запах, который раздражает слизистые оболочки мышей.

Например, перец, гвоздика, лавровый лист, корица, горчица и другие. Эти приправы можно смешать с водой и распылить по всему дому с помощью пульверизатора или смочить ватные тампоны и разместить в местах скопления мышей. Эффективнее всего действует лавровый лист.

Как мята влияет на мышей

Мыши ненавидят сильный запах мяты. Это растение содержит сильные ментоловые соединения, которые могут раздражать носовые полости мышей.

Существует пара способов использования мяты перечной: выращивание растений мяты перечной или использование эфирного масла.

Уточнения

Мыши́ные (лат. Muridae) — семейство млекопитающих из отряда грызунов (Rodentia). Длина тела от 5 см (мышь-малютка) до 48 см (южная тонкохвостая крыса Phloeomys cumingi). К семейству относятся мыши, крысы и полёвки.

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