Названа единственная связанная с недвижимостью федеральная льгота для предпенсионеров

Предпенсионерам посоветовали разузнать о льготах на коммунальные услуги

1:34 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

На федеральном уровне предусмотрена только одна федеральная льгота для предпенсионеров, связанная с оплатой недвижимости, сообщил общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.

Фото: Правительство Московской области is licensed under public domain

"На федеральном уровне для предпенсионеров установлено право на освобождение от уплаты земельного и имущественного налога на один объект каждого вида недвижимости. Это означает, что предпенсионер может получить льготу на одну квартиру, один дом и один гараж", — уточнил он в комментарии для "Газеты.Ru".

Все остальные жилищно-коммунальные льготы устанавливаются на региональном уровне, и о них лучше узнавать на месте, посоветовал собеседник издания.

"В Тамбовской области, к примеру, предпенсионеры могут рассчитывать на скидку при оплате капитального ремонта и других жилищно-коммунальных услуг, — привёл пример эксперт. — В Краснодарском крае система поддержки предпенсионеров ещё более развита. Здесь люди, достигшие возраста 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин, имеют право на компенсацию расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг".

Система мер соцподдержки предпенсионеров в России довольно развитая, добавил Бондарь.

"Однако её эффективность во многом зависит от региональных особенностей и местных программ поддержки. Поэтому предпенсионерам рекомендуется внимательно изучить все доступные в их регионе льготы и своевременно обращаться за их получением", — заключил он.

Уточнения

Предпенсио́нный во́зраст — устанавливаемый государством или условно выделяемый возраст на несколько лет ниже пенсионного возраста. Жизненная ситуация гражданина, достигшего предпенсионного возраста, обычно отличается сложностью осуществления профессиональных перемен и поиска новой работы, часто ухудшением здоровья. Поэтому для такого гражданина могут быть предусмотрены льготы, набор которых расширяется по мере приближения к пенсионному возрасту. В современной России стандартный официальный предпенсионный возраст на 5 лет ниже возраста возникновения права выхода на пенсию.

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