Найдено решение в поиске средств на ремонт и модернизацию ЖКХ — и оно непопулярное

Для ремонта теплосетей необходимо повышение тарифов вдвое, оценил эксперт в ЖКХ

1:59 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Предстоящая зима может оказаться непростой для российских теплосетей — по некоторым данным, их износ достигает 60%. NewsInfo.Ru попросило дать прогноз на предстоящий отопительный сезон ведущего эксперта по ЖКХ Виктора Федорука.

Фото: mos.ru is licensed under Public domain

"Если честно, положа руку на сердце, мы не видим, чтобы где-то так массово траншеи летом разрывали, трубы массово меняли, — признался он. — На бумаге как бы обещано всё это сделать массово, как можно больше, но визуально вот так проезжаешь по городу — и этого не видишь. Но, возможно, люди уже успокоились, возможно, в этих местах, где я езжу, уже это поменяли. Но будет зима — посмотрим, насколько опять мы готовы были к этому зимнему сезону".

Проблема нехватки средств на ремонт и модернизацию ЖКХ так и не решена, заметил собеседник издания.

"Для того чтобы хватило, нужно поставить такой тариф, на который у нас денег не хватит. А какой будет выход? Если этот тариф не на 10% поднять, а в два раза, и тогда массово все пенсионеры и другие граждане, которые мало обеспечены, побегут за городскими субсидиями, получать от государства эти деньги. И люди наверху видят, что всё равно это будет делать государство", — посетовал он.

"Так проще всё это посчитать, выделять специализированным организациям деньги, чтобы они это сделали подконтрольно, а не так, что повысили тариф и понадеялись, что ресурсоснабжающая организация это сделает. Да не будет она этого делать, у неё другие задачи. У неё задача выработать это тепло и подать его в дом. Оно сегодня идёт, это тепло, по магистралям до дома. А то, что эта магистраль на ладан дышит — это не их проблема уже, после того, когда из тарифа были убраны отчисления на капитальный ремонт", — констатировал Виктор Федорук.

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