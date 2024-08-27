Россия запускает четыре новые ипотечные программы: что нужно знать

Российская экономика способна поддержать четыре новые программы льготной ипотеки, разрабатываемые в Госдуме.
Профессор Высшей школы экономики Евгений Коган отметил, что прекращение большинства действующих программ было ошибкой, так как они помогали преодолевать дефицит кадров и рабочей силы, что в свою очередь влияет на инфляцию, пишет "Ридус".
Коган оценил, что реализация новых программ потребует несколько десятков миллиардов рублей, но выразил уверенность, что страна сможет найти эти средства даже при дефиците бюджета, поскольку сумма относительно невелика и будет способствовать решению важных задач.
Отметит, что в России к осени могут запустить четыре новые льготные ипотечные программы. Одна из них будет поддерживать покупку жилья для специалистов в промышленности, другая — для молодых кадров. Две оставшиеся программы будут ориентированы на регионы с активным строительством и те, где наблюдается сокращение населения.
Ипоте́ка (от др.-греч. ὑποθήκη — подпорка, подставка) — вариант залога недвижимости, при котором объект недвижимости остаётся во владении и пользовании должника (в отличие от заклада), а кредитор, в случае невыполнения должником своего обязательства, приобретает право получить удовлетворение за счёт реализации данного имущества. Как любой иной залог, ипотека является способом обеспечения исполнения обязательств.
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