Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
"Сапсаны" прекратят курсирование после запуска новой скоростной магистрали
Белки могли стать причиной поломки колеса обозрения в Железногорске
Прокуратура сняла все обвинения с президента FCF Хесуруна
Что не стоит носить осенью 2024: список антитрендов сезона
Как испечь ароматный домашний хлеб в духовке: простой рецепт и советы
В Крыму начнут выдавать землю участникам СВО без учёта прописки
Бархатный сезон на юге России: где лучше всего отдыхать в сентябре
Можно ли закусывать алкоголь помидорами
Что будет, если мыть голову не регулярно?

Комфорт и безопасность: что нужно учесть при обустройстве квартиры для пожилых

Практические советы по обустройству квартиры для пожилого человека
2:02
Недвижимость » Дизайн и интерьер

Создание удобной и комфортной квартиры для пожилого человека требует особого внимания к деталям, чтобы обеспечить безопасность и удобство передвижения, особенно если человек использует вспомогательные устройства, такие как кресла-коляски, ходунки или трости.

Практические советы по обустройству квартиры для пожилого человека
Фото: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e4/PAJASA_Service_Apartment_Mumbai.jpg

Без порогов

Первым шагом в организации пространства должно быть устранение порогов и перепадов высот между комнатами. Это особенно важно для людей с ограниченной подвижностью, так как даже небольшие препятствия могут стать причиной падений и травм.

Напольное покрытие

Выбор напольного покрытия играет ключевую роль в безопасности. Оно должно быть нескользким, чтобы минимизировать риск падений. Важно помнить, что даже слегка скользкий пол может стать источником серьезных травм, особенно если пожилой человек передвигается с помощью трости или ходунков.

Доступность мебели

Расположение мебели также должно быть тщательно продумано. Все основные предметы должны находиться в пределах досягаемости — либо на расстоянии вытянутой руки, либо в нескольких шагах друг от друга. Например, на кухне холодильник и плита должны располагаться близко, чтобы не было необходимости пересекать всю комнату.

Легкость в уходе

Мебель и отделку стен следует выбирать с учетом легкости ухода за ними. Это особенно актуально для кухонь и ванных комнат, где высок риск загрязнений. Простота в очистке поможет пожилому человеку поддерживать чистоту без лишних усилий.

Удобная мебель для отдыха и сна

Мебель для отдыха и сна должна быть не только комфортной, но и функциональной. Излишне низкие кровати и кресла могут затруднить подъем, поэтому рекомендуется выбирать мебель с высотой сидения не менее 45–50 сантиметров. Подлокотники также будут полезны, так как они обеспечивают дополнительную поддержку при вставании.

Уточнения

Кварти́ра (от нем. Quartier) — один из видов жилого помещения, состоящий из одной или нескольких смежных комнат, в некоторых случаях с отдельным наружным входом (выходом), составляющее отдельную часть дома (многоквартирного).

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в:

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Турецкий премиум-отель за 200 тысяч рублей не стоит этих денег, призналась туристка из РФ

Российская туристка осталась разочарованной отдыхом в элитном турецком премиум-отеле Q Premium Resort 5*.

"Тонкости туризма": туристка из РФ назвала премиум-отель в Турции "прекрасной обёрткой", далёкой от идеала
Алгоритм успешной заправки автомобиля на автозаправочной станции
Безошибочная заправка машины: пошаговая инструкция для автомобилистов
В Курской области надо сохранить людей, военный аспект имеет тактическое значение
Забрать с собой из отеля: "бонусные" предметы, о которых не знает 90% путешественников
ЗРПК "Панцирь-СМД-Э" обеспечит надежную защиту России от новых угроз Дмитрий Плотников Астрологи назвали 12 самых токсичных пар зодиака Ирина Гусакова Украина установит на Хмельницкой АЭС реакторы, купленные США у Болгарии Любовь Степушова
Как подготовить смородину к зиме: секреты успешного урожая
Создайте домашний спортзал: какое оборудование вам точно понадобится
Сводка с фронта: американец из ЧВК рассказал о хаосе в ВСУ, в Кривом Роге в отеле уничтожены "некие иностранцы"
Сводка с фронта: американец из ЧВК рассказал о хаосе в ВСУ, в Кривом Роге в отеле уничтожены "некие иностранцы"
Последние материалы
В США отметили мощную защиту нового варианта китайского ЗРК
Бархатный сезон на юге России: где лучше всего отдыхать в сентябре
Можно ли закусывать алкоголь помидорами
Что будет, если мыть голову не регулярно?
Экономист поддержал идею ЛДПР о повышении МРОТ
Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по защите от оспы обезьян
Зеленский: глава СБУ Малюк* и замглавы ОПУ Татаров убивали чеченцев в Киеве
Косметолог: "Жёлтый пилинг подходит для омоложения, лазерный убирает рубцы"
Как гравитация влияет на сон: результаты эксперимента французских учёных
Зеленский отказался продлевать газовое соглашение с Россией
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.