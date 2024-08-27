Комфорт и безопасность: что нужно учесть при обустройстве квартиры для пожилых

Практические советы по обустройству квартиры для пожилого человека

2:02 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Дизайн и интерьер

Создание удобной и комфортной квартиры для пожилого человека требует особого внимания к деталям, чтобы обеспечить безопасность и удобство передвижения, особенно если человек использует вспомогательные устройства, такие как кресла-коляски, ходунки или трости.

Фото: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e4/PAJASA_Service_Apartment_Mumbai.jpg

Без порогов

Первым шагом в организации пространства должно быть устранение порогов и перепадов высот между комнатами. Это особенно важно для людей с ограниченной подвижностью, так как даже небольшие препятствия могут стать причиной падений и травм.

Напольное покрытие

Выбор напольного покрытия играет ключевую роль в безопасности. Оно должно быть нескользким, чтобы минимизировать риск падений. Важно помнить, что даже слегка скользкий пол может стать источником серьезных травм, особенно если пожилой человек передвигается с помощью трости или ходунков.

Доступность мебели

Расположение мебели также должно быть тщательно продумано. Все основные предметы должны находиться в пределах досягаемости — либо на расстоянии вытянутой руки, либо в нескольких шагах друг от друга. Например, на кухне холодильник и плита должны располагаться близко, чтобы не было необходимости пересекать всю комнату.

Легкость в уходе

Мебель и отделку стен следует выбирать с учетом легкости ухода за ними. Это особенно актуально для кухонь и ванных комнат, где высок риск загрязнений. Простота в очистке поможет пожилому человеку поддерживать чистоту без лишних усилий.

Удобная мебель для отдыха и сна

Мебель для отдыха и сна должна быть не только комфортной, но и функциональной. Излишне низкие кровати и кресла могут затруднить подъем, поэтому рекомендуется выбирать мебель с высотой сидения не менее 45–50 сантиметров. Подлокотники также будут полезны, так как они обеспечивают дополнительную поддержку при вставании.

Уточнения

Кварти́ра (от нем. Quartier) — один из видов жилого помещения, состоящий из одной или нескольких смежных комнат, в некоторых случаях с отдельным наружным входом (выходом), составляющее отдельную часть дома (многоквартирного).

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