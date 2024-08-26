Новые программы льготной ипотеки в России: когда введут, кому положена, вырастут ли цены на недвижимость

Россиянам пообещали четыре программы льготной ипотеки. А хватит ли у государства денег?

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что в России могут появиться четыре новые льготные ипотечные программы. Об этом сообщает "Парламентская газета".

Фото: freepik.com

Так, по его словам, речь идёт о программах для молодых специалистов, для граждан, занятых в промышленности, строительстве и науке. Аксаков отметил, что обсуждение новых ипотечных программ запланировано на следующую сессию нижней палаты парламента.

Депутат отмечает, что также поступило предложение о строительной ипотеке, которая будет действовать в регионах, где идёт или планируется масштабное строительство.

Как пояснил в беседе с Pravda.Ru эксперт по недвижимости, ипотечный брокер Дмитрий Ракута, скорее всего, речь будет идти об адресной программе для конкретных сотрудников (как, например, IT-ипотека), чтобы "удержать сотрудника на предприятии".

"Но вопрос: хватит ли финансирования под эти программы, и вот какие будут условия? Если условия будут, например, как в IT-ипотеке сейчас, где есть требование, что на весь период нужно подтверждать занятость именно в аккредитованной компании, то, конечно, это будет подходить не всем заемщикам, и сильно внедрение новой ипотеки не увеличит объем заявок. Но мы не раз видели, когда у нас льготные программы видоизменялись, как в лучшую сторону, так и худшую сторону, поэтому как предложение и рассмотрение это вполне себе неплохой инструмент поддержки рынка недвижимости, ипотеки, застройщиков, строительного сектора", — сказал он.

Озадачен вопросом финансирования, а также условиями новых льготных программ и другой собеседник Pravda.Ru — основатель и почётный член Гильдии риэлторов России Константин Апрелев.

"С учётом того, что даже в отношении семейной ипотеки на сегодняшний момент мы видим, что объемы… Вернее так: условия предоставления ипотеки стали сложнее, и количество выдачи семейной ипотеки стало меньше. Соответственно, можно сказать только одно: существенного влияния эта льготная ипотека на рыночную ситуацию, наверное, не окажет, потому что они носят адресный характер, так как таких специалистов не миллионы, как это было в льготной ипотеке, поэтому мне кажется, что на сегодняшний тренд, который сформировался — понижающий спрос и повышающие цены — до Нового года вряд ли какие-то серьезные изменения могут произойти", — добавил эксперт.

1 июля завершила работу самая массовая госпрограмма — льготная ипотека под 8%, а в другие программы вносят изменения. Сейчас в России действую такие программы, как семейная, дальневосточная, арктическая, сельская, IT и военная ипотеки.

Уточнения

Ипоте́ка (от др.-греч. ὑποθήκη — подпорка, подставка) — вариант залога недвижимости, при котором объект недвижимости остаётся во владении и пользовании должника (в отличие от заклада), а кредитор, в случае невыполнения должником своего обязательства, приобретает право получить удовлетворение за счёт реализации данного имущества. Как любой иной залог, ипотека является способом обеспечения исполнения обязательств.

Недви́жимость — вид имущества, признаваемого в законодательном порядке недвижимым. К недвижимости по происхождению относятся земельные участки, участки недр и все, что прочно связано с землёй, то есть объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе здания, сооружения, объекты незавершённого строительства.

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