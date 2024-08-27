Найдена дешёвая натуральная альтернатива агрессивным инсектицидам для борьбы с пауками

Британцам посоветовали отпугивать пауков лимонной цедрой

3:42 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Лето подходит к концу, вредителей становится меньше, и только пауки в это время наращивают активность, потому что у них пик брачного сезона. Ночные температуры заметно ниже, и холод гонит этих мерзких созданий в наши дома в поисках тепла и пищи.

Фото: Wikimedia Commons by Ciar, CC BY-SA 3.0

Похоже, пора отправляться в магазин за отравой против пауков. Но погодите! Пол Стронг, эксперт по вредителям из Magnet Trade, нашёл кое-что получше. Он поделился советами на эту тему с читателями Daily Express.

"Хотя пауки в основном безвредны, мы не хотим, чтобы они загрязняли нашу еду или подкрадывались к нам в ванной. В супермаркетах за средство от пауков просят от 5 до 11 фунтов стерлингов. Использование комнатных растений и натуральных средств не только обходится дешевле, но и позволяет без применения химикатов придать вашему дому потрясающий вид и аромат", — посоветовал он.

Лучшие методы защиты дома от пауков естественными средствами

Потрите места проникновения лимонной цедрой

Это может показаться странным, но пауки очень чувствительны к резким запахам и особенно раздражаются лимонами из-за содержащегося в их кожуре лимонена.

Один из лучших натуральных способов отпугивания пауков — использование спреев и чистящих средств с запахом лимона, а также протирание лимонной цедрой мест, через которые пауки проникают в дом.

"Это один из самых простых и эффективных приёмов, который стоит около 14 пенсов по сравнению с готовым средством от пауков за 10 фунтов стерлингов. Натрите лимонной цедрой все подоконники или любые места, где обычно селятся пауки, например, плинтусы и книжные полки. Сильный цитрусовый аромат отпугнёт их и придаст вашему дому приятный свежий аромат", — рекомендует Пол.

Лимон станет естественным барьером, который не позволит паукам проникнуть в ваш дом.

Разложите дома палочки с ароматом корицы

Корица — ещё одно растение, которое ненавидят пауки, поскольку оно содержит эфирные масла, такие как коричный альдегид, который придаёт ему такой сильный запах.

Сильные запахи могут перегрузить обонятельные рецепторы паука, что нарушит его способность охотиться за пищей, а также сильно его раздражает.

"Это не просто аромат для осени и Рождества! Сильный запах корицы идеально подходит для отпугивания пауков. Разложите палочки корицы по всему дому или зажгите свечу с ароматом корицы, и вы в мгновение ока прогоните этих пауков. Если корица — не ваш любимый аромат, подойдёт любая свеча с цитронеллой", — продолжает собеседник издания.

Купите комнатные растения, которые естественным образом отпугивают пауков

Если вы беспокоитесь о том, что пауки будут доставлять неудобства в течение всего года, один из самых эффективных способов отвадить их — купить очень ароматное растение.

"Разведение растений, отпугивающих пауков, — отличный естественный способ избавиться от незваных гостей в доме. Кроме того, они имеют дополнительное преимущество — ваш дом при этом выглядит и пахнет приятно. Такие растения, как мята, лимонник и эвкалипт, с их сильными запахами являются отличными отпугивателями ползающих насекомых", — говорит эксперт.

Он назвал также лаванду, розмарин и хризантемы. Поставьте их по углам, чтобы пауки вас не беспокоили.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в: Telegram;

Одноклассниках;

ВКонтакте;

News.Google.