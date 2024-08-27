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Стало известно, сколько получают брокеры элитной недвижимости в Москве

Эксперты hh.ru рассказали, каков заработок риелтеров элитной недвижимости в Москве
2:00
Недвижимость

По информации с сайта hh. ru, средняя зарплата брокера элитной недвижимости в 2024 году составляет около 385 тысяч рублей. Это на 85 тысяч больше, чем в прошлом году. Максимальная зарплата, указанная в вакансиях, варьируется от 600 тысяч до 1 миллиона рублей.

Эксперты hh.ru рассказали, каков заработок риелтеров элитной недвижимости в Москве
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Зарплата зависит от объёма сделок, прибыли и регулярности работы. В среднем по рынку брокерам достаётся 25-30% от комиссии компании, а комиссия компании, в свою очередь, равна 4-6%.

Эта сумма вполне может быть и больше, всё зависит от результатов и KPI каждого брокера, сообщил представитель AREA, которого цитирует РБК.

"Застройщики предлагают свои условия, и если это эксклюзивное сотрудничество, то процент, который может заработать брокер, всегда выше рыночных показателей", — рассказал Виктор Садыгов из Nika Estate.

Эксперт сообщил, что в их компании в 2024 году новый брокер заключил сделку на сумму 3 миллиарда рублей, ста в после этого опционным партнёром агентства по итогам работы. Это редкий случай, так как обычно опционным партнёром может стать брокер с опытом работы в компании не менее трёх лет, добавил Садыгов.

Обычно компании указывают в вакансиях именно возможный доход, так как итоговая сумма выручки риелтора зависит от двух факторов: процента от сделок и плана продаж.

"Возможный доход на стартовой позиции составляет порядка 70-150 тысяч рублей в месяц. При этом опытный брокер с релевантным опытом работы более трёх лет в столице может зарабатывать 1 миллион рублей в месяц и выше", — рассказал директор категории "Офисные профессии" "Авито Работы" Кирилл Пшеничных.

Уточнения

Рие́лтор — это юридическое лицо (индивидуальный предприниматель), исполняющее посреднические функции в вопросах купли, продажи и аренды недвижимого имущества.

Бро́кер (от англ. broker — маклер, брокер, посредник) — юридическое лицо, выполняющее посреднические функции между продавцом и покупателем (на фондовой, товарной, валютной биржах), между страховщиком и страхователем (страховой брокер), между судовладельцем и фрахтователем. Брокер получает вознаграждение в виде комиссионных от суммы сделки либо в фиксированной сумме. Деятельность брокера основана на договоре поручения и договоре комиссии.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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