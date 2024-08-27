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Раскрыт лайфхак для опасающихся увольнения ипотечников

Чем платить ипотеку при потере работы — советы экономиста
1:14
Недвижимость

В случае увольнения ипотечным заёмщикам следует отложить на погашение кредита максимально возможную долю от выходного пособия, посоветовал экономист, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода.

Чем платить ипотеку при потере работы — советы экономиста
Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы is licensed under Public domain

"Как правило, при увольнении сокращаемым сотрудникам выплачивается компенсация в размере зарплаты за два-три месяца. Это значит, что два-три месяца из полученной компенсации вы точно сможете выплачивать ваши ежемесячные платежи по ипотеке. Но можно отложить и более значительную сумму, чтобы хватило на погашение ежемесячных платежей хотя бы за четыре-пять месяцев", — пояснил он "Газете.Ru".

На время поиска работы собеседник издания порекомендовал оформить самозанятость или найти дополнительный заработок. Можно также воспользоваться также "подушкой безопасности" — сбережениями на чёрный день, которые в обязательном порядке должны быть у каждого ипотечного заёмщика.

Если нет ни отступных, ни накоплений, ни новой работы — придётся просить у банка дать кредитные каникулы. Для этого необходимо представить документы, подтверждающие потерю не менее 30% ежемесячного дохода.

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Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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