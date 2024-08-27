Раскрыт лайфхак для опасающихся увольнения ипотечников

В случае увольнения ипотечным заёмщикам следует отложить на погашение кредита максимально возможную долю от выходного пособия, посоветовал экономист, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода.
"Как правило, при увольнении сокращаемым сотрудникам выплачивается компенсация в размере зарплаты за два-три месяца. Это значит, что два-три месяца из полученной компенсации вы точно сможете выплачивать ваши ежемесячные платежи по ипотеке. Но можно отложить и более значительную сумму, чтобы хватило на погашение ежемесячных платежей хотя бы за четыре-пять месяцев", — пояснил он "Газете.Ru".
На время поиска работы собеседник издания порекомендовал оформить самозанятость или найти дополнительный заработок. Можно также воспользоваться также "подушкой безопасности" — сбережениями на чёрный день, которые в обязательном порядке должны быть у каждого ипотечного заёмщика.
Если нет ни отступных, ни накоплений, ни новой работы — придётся просить у банка дать кредитные каникулы. Для этого необходимо представить документы, подтверждающие потерю не менее 30% ежемесячного дохода.
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