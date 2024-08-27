Найдена причина взлёта цен на съёмное жильё в больших городах

В августе аренда жилья в Тюмени подорожала на 10%, подсчитал "Циан"

1:38 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

В августе аренда однокомнатных квартир в Тюмени подорожала на 10%, сообщает в понедельник nashgorod.ru со ссылкой на подсчёты "Циана".

Фото: Официальный сайт администрации Полысаевского городского округа is licensed under Public domain

Теперь "однушку" в этом городе можно снять в среднем за 24,5 тысячи рублей, что на 19% больше, чем в августе прошлого года.

Арендная плата за двухкомнатные квартиры выросла за год на 13% — до 32,3 тысячи рублей, правда в августе цена на этот вид жилья снизилась на 0,3%.

"За последний месяц ставки аренды однокомнатных квартир сильнее выросли в городах с населением от 1 миллиона человек: в среднем по миллионникам однокомнатные квартиры стали сдаваться на 8,3% дороже, в среднем по городам с населением от 500 тысяч до 1 миллиона человек — на 6,9% дороже", — прокомментировала эксперт "Циан.Аналитики" Елена Лапшина.

Она объяснила подорожание ростом спроса на съёмное жильё в условиях сокращения предложения, которое в этом году на 10% меньше, чем в августе 2023-го.

"Мы ожидаем сохранение активности арендаторов на высоком уровне на протяжении полутора месяцев (как в прошлом году) и увеличение ставок примерно на 5-10% от текущих уровней", — предсказала Лапшина.

По её прогнозам, выбор квартир в аренду продолжит сокращаться ввиду наплыва студентов, а также из-за дефицита на рынке продаж недвижимости.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в: Telegram;

Одноклассниках;

ВКонтакте;

News.Google.