Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
5 тревожных сигналов, которые показывают, что ваша собака не любит вас
Вратарь "Динамо" Лунёв негативно высказался об участии медийных команд в Кубке России
Алгоритм успешной заправки автомобиля на автозаправочной станции
Туристка отсудила 1,2 миллиона рублей за ошибку бронирования номера отеля в Таиланде
Известные немецкие бренды терпят крах
Что делать, если вас клонит в сон за рулем в ночное время — чтобы не было беды
Украинские СМИ сообщают о взрыве в Кривом Роге
Арбузно-овощной суп: освежающее сочетание арбузной мякоти с огурцами и помидорами
Диета на 800 калорий: как экстремальные ограничения могут повлиять на ваше здоровье?

Найдена причина взлёта цен на съёмное жильё в больших городах

В августе аренда жилья в Тюмени подорожала на 10%, подсчитал "Циан"
1:38
Недвижимость

В августе аренда однокомнатных квартир в Тюмени подорожала на 10%, сообщает в понедельник nashgorod.ru со ссылкой на подсчёты "Циана".

В августе аренда жилья в Тюмени подорожала на 10%, подсчитал "Циан"
Фото: Официальный сайт администрации Полысаевского городского округа is licensed under Public domain

Теперь "однушку" в этом городе можно снять в среднем за 24,5 тысячи рублей, что на 19% больше, чем в августе прошлого года.

Арендная плата за двухкомнатные квартиры выросла за год на 13% — до 32,3 тысячи рублей, правда в августе цена на этот вид жилья снизилась на 0,3%.

"За последний месяц ставки аренды однокомнатных квартир сильнее выросли в городах с населением от 1 миллиона человек: в среднем по миллионникам однокомнатные квартиры стали сдаваться на 8,3% дороже, в среднем по городам с населением от 500 тысяч до 1 миллиона человек — на 6,9% дороже", — прокомментировала эксперт "Циан.Аналитики" Елена Лапшина.

Она объяснила подорожание ростом спроса на съёмное жильё в условиях сокращения предложения, которое в этом году на 10% меньше, чем в августе 2023-го.

"Мы ожидаем сохранение активности арендаторов на высоком уровне на протяжении полутора месяцев (как в прошлом году) и увеличение ставок примерно на 5-10% от текущих уровней", — предсказала Лапшина.

По её прогнозам, выбор квартир в аренду продолжит сокращаться ввиду наплыва студентов, а также из-за дефицита на рынке продаж недвижимости.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в:

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
О нём не рассказывают тренеры: самое эффективное упражнение для рук

Ищете эффективное упражнение для рук? Именно это поможет вам достичь потрясающих результатов без лишних усилий!

Лучшее упражнение для рук в зале
Скручиваются листья смородины? Узнайте, как выявить и устранить причины
Смородина не радует: в чём кроется причина скручивания её листьев?
Овощное соте с баклажанами: вегетарианская закуска, которая становится вкуснее, когда постоит
Пирог с творогом и вишней: рассыпчатое песочное тесто, сладкие ягоды и нежная творожная начинка
ВСУ задумались об ударе по Крыму после Курского приграничья Дмитрий Плотников Демилитаризация ВСУ проводится, но Киев не оставляет попыток вооружаться Андрей Николаев Путин даст асимметричный ответ на вторжение в Курскую область Любовь Степушова
Как подготовить клубнику к зиме: лучшие подкормки августа
Эта мощная тренировка поможет нарастить мышечную массу: выполняйте её регулярно
Тайна плодородной почвы: народный метод на пять лет вперёд
Тайна плодородной почвы: народный метод на пять лет вперёд
Последние материалы
Вратарь "Динамо" Лунёв негативно высказался об участии медийных команд в Кубке России
Алгоритм успешной заправки автомобиля на автозаправочной станции
Туристка отсудила 1,2 миллиона рублей за ошибку бронирования номера отеля в Таиланде
Известные немецкие бренды терпят крах
Что делать, если вас клонит в сон за рулем в ночное время — чтобы не было беды
Украинские СМИ сообщают о взрыве в Кривом Роге
Арбузно-овощной суп: освежающее сочетание арбузной мякоти с огурцами и помидорами
Учёные обнаружили 1700 древних вирусов в леднике Гулия
Диета на 800 калорий: как экстремальные ограничения могут повлиять на ваше здоровье?
В августе аренда жилья в Тюмени подорожала на 10%, подсчитал "Циан"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.