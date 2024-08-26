Эти дизайнерские решения выглядят потрясающе, но могут испортить вашу жизнь: список

Красивые, но неудобные решения в интерьере

0:56 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Дизайн и интерьер

Интерьер — это искусство, но иногда дизайнеры забывают о комфорте. Мы рассмотрим красивые, но абсолютно неудобные решения в интерьере, которые могут стать настоящим испытанием для владельцев.

Фото: DESIGN BOOK | Учебник дизайнера интерьеров by Елена Фатеева, PDM

1. Стеклянные перегородки. Хотя они выглядят стильно и визуально увеличивают пространство, стеклянные перегородки могут быть крайне неудобными в уходе.

2. Низкие диваны. Модные низкие диваны отлично смотрятся в интерьере, но садиться на них становится настоящей проблемой для многих людей.

3. Сложные формы мебели. Дизайнерская мебель с необычными формами может выглядеть впечатляюще, но часто оказывается неудобной для использования.

4. Открытые полки на кухне. Они выглядят интересно, но требуют постоянного ухода и могут быстро заполняться пылью.

Уточнения

Дизайн (от англ. design — проектировать, чертить, задумать, а также проект, план, рисунок) — деятельность по проектированию эстетических свойств промышленных изделий («художественное конструирование»), а также результат этой деятельности (например, в таких словосочетаниях, как «дизайн автомобиля»).

В более узком значении интерьер — композиция внутреннего пространства здания с элементами обстановки предметно-пространственной среды. В иных формулировках: архитектурное и художественное оформление внутреннего пространства здания, обеспечивающее человеку эстетическое восприятие и благоприятные условия жизнедеятельности; внутреннее пространство здания или отдельного помещения, архитектурное решение которого определяется его функциональным назначением.

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