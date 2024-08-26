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Лучшие идеи, с какими оттенками сочетать красный цвет в интерьере

С какими цветами можно сочетать красный в интерьере: лучшие сочетания
1:19
Недвижимость » Дизайн и интерьер

С какими цветами лучше всего сочетать красный в интерьере

Существует множество оттенков красного. Выбирайте дополнительные оттенки в зависимости от того, какой красный цвет у вас в интерьере. Так как красный — очень яркий цвет, не стоит сочетать его с другими доминирующими цветами. Выбирайте более приглушенные цвета для идеального сочетания. Яркий оттенок красного будет хорошо сочетаться с белым, желтым, оранжевым, черным, синим и зеленым.

С какими цветами можно сочетать красный в интерьере: лучшие сочетания
Фото: PxHere is licensed under CC0

Вишневый цвет хорошо сочетается с бежевым, серым, лазурным и песочным. Малиновый цвет в интерьере лучше всего сочетается с белым, черным и оттенками розового. Классический красный цвет также хорошо сочетается с темно-синим, деревом и металликом.

В каких помещениях лучше всего использовать красный

Используйте красный цвет в интерьерах с осторожностью. Избегайте оттенков красного в комнатах, где вы проводите больше всего времени — спальне, гостиной.

Освежить интерьер красными тонами лучше всего в прихожей или ванной комнате. Также можно использовать немного красного, а также более приглушенные оттенки, например, коралловый, персиковый, розовый.

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Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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