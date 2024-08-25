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Преобразите свой интерьер за копейки: простые приёмы для потрясающего результата

Создайте красивый интерьер за копейки
1:07
Недвижимость » Дизайн и интерьер

Хотите обновить интерьер, не потратив очень много денег? Мы собрали для вас лучшие идеи, которые помогут сделать ваш дом стильным и уютным без лишних затрат!

Создайте красивый интерьер за копейки
Фото: unsplash.com by Naomi Hébert, PDM

Один из самых простых способов обновить пространство — покраска стен. Выберите свежие цвета или создайте акцентную стену.

Новые подушки, пледы и шторы могут кардинально изменить атмосферу в комнате. Ищите яркие цвета и интересные узоры.

Создайте уникальные предметы интерьера своими руками. Это могут быть картины, фоторамки или даже мебель.

Иногда достаточно просто изменить расположение мебели, чтобы создать новое ощущение пространства.

Растения не только украшают, но и очищают воздух. Выбирайте неприхотливые виды для вашего дома.

Замените старые лампы на стильные светильники или добавьте настенные бра для создания уютной атмосферы.

Мелкие детали, такие как свечи, статуэтки или книги, добавляют индивидуальности вашему интерьеру.

Уточнения

Интерье́р — композиция внутреннего пространства здания с элементами обстановки предметно-пространственной среды. В иных формулировках: архитектурное и художественное оформление внутреннего пространства здания, обеспечивающее человеку эстетическое восприятие и благоприятные условия жизнедеятельности; внутреннее пространство здания или отдельного помещения, архитектурное решение которого определяется его функциональным назначением.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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