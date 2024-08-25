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Как выбрать идеальный линолеум для квартиры: самое важное

Как выбрать линолеум для квартиры
0:59
Недвижимость » Ремонт

Выбор линолеума может показаться простым делом, но на самом деле это настоящая наука! Узнайте, как избежать распространенных ошибок и выбрать идеальное покрытие для вашего дома.

Как выбрать линолеум для квартиры
Фото: mos.ru by Мосжилинспекция, PDM

Существует несколько видов линолеума: бытовой, коммерческий и специальный. Для квартиры подойдет бытовой линолеум, который отличается хорошей износостойкостью и легкостью в уходе.

Чем толще линолеум, тем лучше он будет служить. Обратите внимание на толщину защитного слоя — чем он больше, тем дольше линолеум сохранит свой внешний вид.

Если вы планируете укладку в кухне или ванной, выбирайте влагостойкий линолеум. Это обеспечит долговечность покрытия и предотвратит образование плесени.

Линолеум доступен в различных дизайнах — от классических до современных. Подбирайте цвет в зависимости от стиля интерьера и освещения в комнате.

Уточнения

Лино́леум (лат. linum — лён, полотно + oleum — масло) — вид напольного покрытия, в настоящее время преимущественно из полимерных материалов. Выпускается в виде рулонов.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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