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Советы по интерьеру: выбираем идеальный журнальный столик

Как выбрать идеальный журнальный столик
1:00
Недвижимость » Дизайн и интерьер

Хороший журнальный столик может стать прекрасным дополнением вашего интерьера, да и просто удобной вещью, которую можно иметь под рукой.

Как выбрать идеальный журнальный столик
Фото: unsplash.com by Alejandro Escamilla, CC0

Размер

Подумайте о размере вашей гостиной. Вам нужен журнальный столик, который удобно помещается, не слишком большой и не слишком маленький.

Форма

Учитывайте форму. Круглые столы отлично подходят для небольших помещений, в то время как прямоугольные хорошо вписываются в большие площади.

Материал

Деревянные столы создают ощущение тепла, стеклянные создают современный вид, а металлические столы могут добавить индустриальный штрих. Выберите, что соответствует вашему стилю.

Высота

Обратите внимание на высоту. Стремитесь к той же высоте, что и сиденье вашего дивана.

Дети

Если у вас есть малыши, выбирайте закругленные края. Для них это безопаснее, и вам не придется беспокоиться об острых углах.

 

Уточнения

Журнальный столик преддиванный, чайный — небольшой низкий столик, который обычно располагают перед диваном или группой кресел в гостиной, холле, для украшения интерьера и временного размещения книг, журналов, газет, еды и напитков.

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Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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