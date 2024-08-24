Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Зарплаты барменов и официантов в России резко выросли
Как понять, что ваша собака вам благодарна
Аналитики "МТС Банка" рассказали, какие "рекорды" по штрафам ставят российские автовладельцы
Как убрать тёмные круги и отёчность под глазами
Российские семьи получат налоговые льготы с 2026 года
Новые данные NASA: геомагнитная буря вызвала небывалые изменения в атмосфере
Гастроэнтеролог: кукуруза помогает сохранить зрение и здоровье ЖКТ
Российские туристы занимаются дайвингом от жажды новых впечатлений
Имбирный квас в домашних условиях — пошаговый рецепт

Советы по ведению домашнего хозяйства: как чистить лоток стиральной машины

Советы, как очистить лоток стиральной машины
1:07
Недвижимость

Достаньте лоток

Достаньте лоток из стиральной машины и убедитесь, что в нем не осталось жидкости.

Советы, как очистить лоток стиральной машины
Фото: PxHere by rawpixel.com, CC0

Снятие съемных деталей

Если в лотке есть съемные детали, выньте их. Это могут быть небольшие отделения или крышки.

Помойте лоток

Протрите лоток губкой или тряпкой с мыльным раствором. Очистите все поверхности, включая углы и края.

Проверьте наличие плесени 

Внимательно осмотрите на наличие плесени или липких остатков. Если вы их заметите, сотрите их щеткой или старой зубной щеткой.

Тщательно промойте

Хорошо промойте лоток чистой водой, чтобы удалить мыло или чистящий раствор. Убедитесь, что не осталось мыла.

Полностью высушите

После мытья дайте лотку полностью высохнуть на воздухе. Вы также можете использовать сухую ткань, чтобы ускорить процесс сушки.

Регулярная уборка

Рекомендуется регулярно чистить лоток стиральной машины, чтобы предотвратить накопление моющего средства или кондиционера для белья.

 

Уточнения

Стира́льная маши́на — автономная установка для стирки текстильных изделий (одежды, нижнего и постельного белья, сумок и других вещей), а также иногда обуви.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в:

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
В США прогнозируют рост производства в Росси самого опасного истребителя

Pravda.Ru публикует перевод материала американского Military Watch о появлении РФ нового объекта для производства самых опасных истребителей Су-57.

В США прогнозируют наращивание производства самого опасного истребителя ВС РФ
Под страхом гибели: 4 вида цветов, которые нельзя трогать осенью ни в коем случае
Осенняя обрезка губительна для этих цветов: о чём нужно знать садоводам
Лёгкое овощное рагу: готовим вкуснейшее блюдо из одного кабачка, морковки и пары ложек фасоли
Куриная печень, тушённая в сметане с лучком: безумно вкусно с пюре, макаронами или рисом
На Покровском направлении Красный Яр и Крутой Яр перешли под контроль России Дмитрий Плотников Учреждение ФСИН во второй раз было захвачено радикалами-исламистами. Причины Любовь Степушова Разведчик Рипер: США и Китай узнали "адские" планы Киева на 24 августа Олег Володин
Фигуристка Трусова рассказала о церемонии бракосочетания
Грибы лисички обладают антипаразитарными свойствами
Засолка сала в домашних условиях: 6 безошибочных шагов к кулинарному успеху
Засолка сала в домашних условиях: 6 безошибочных шагов к кулинарному успеху
Последние материалы
Российские семьи получат налоговые льготы с 2026 года
Новые данные NASA: геомагнитная буря вызвала небывалые изменения в атмосфере
Гастроэнтеролог: кукуруза помогает сохранить зрение и здоровье ЖКТ
Российские туристы занимаются дайвингом от жажды новых впечатлений
Имбирный квас в домашних условиях — пошаговый рецепт
Как избавиться от отёчности лица при помощи питания
США расширили черный список, включив в него компании из России и Китая
Aviasales: каждый 5-й турист посетил Москву этим летом
Россияне смогут находиться на Шри-Ланке без визы 30 дней
Эксперт: Индия и Китай не откажутся от российской нефти
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.