Советы по ведению домашнего хозяйства: как чистить лоток стиральной машины

Советы, как очистить лоток стиральной машины

1:07 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Достаньте лоток

Достаньте лоток из стиральной машины и убедитесь, что в нем не осталось жидкости.

Фото: PxHere by rawpixel.com, CC0

Снятие съемных деталей

Если в лотке есть съемные детали, выньте их. Это могут быть небольшие отделения или крышки.

Помойте лоток

Протрите лоток губкой или тряпкой с мыльным раствором. Очистите все поверхности, включая углы и края.

Проверьте наличие плесени

Внимательно осмотрите на наличие плесени или липких остатков. Если вы их заметите, сотрите их щеткой или старой зубной щеткой.

Тщательно промойте

Хорошо промойте лоток чистой водой, чтобы удалить мыло или чистящий раствор. Убедитесь, что не осталось мыла.

Полностью высушите

После мытья дайте лотку полностью высохнуть на воздухе. Вы также можете использовать сухую ткань, чтобы ускорить процесс сушки.

Регулярная уборка

Рекомендуется регулярно чистить лоток стиральной машины, чтобы предотвратить накопление моющего средства или кондиционера для белья.

Уточнения

Стира́льная маши́на — автономная установка для стирки текстильных изделий (одежды, нижнего и постельного белья, сумок и других вещей), а также иногда обуви.

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