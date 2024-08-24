Достаньте лоток из стиральной машины и убедитесь, что в нем не осталось жидкости.
Если в лотке есть съемные детали, выньте их. Это могут быть небольшие отделения или крышки.
Протрите лоток губкой или тряпкой с мыльным раствором. Очистите все поверхности, включая углы и края.
Внимательно осмотрите на наличие плесени или липких остатков. Если вы их заметите, сотрите их щеткой или старой зубной щеткой.
Хорошо промойте лоток чистой водой, чтобы удалить мыло или чистящий раствор. Убедитесь, что не осталось мыла.
После мытья дайте лотку полностью высохнуть на воздухе. Вы также можете использовать сухую ткань, чтобы ускорить процесс сушки.
Рекомендуется регулярно чистить лоток стиральной машины, чтобы предотвратить накопление моющего средства или кондиционера для белья.
Стира́льная маши́на — автономная установка для стирки текстильных изделий (одежды, нижнего и постельного белья, сумок и других вещей), а также иногда обуви.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в:
Pravda.Ru публикует перевод материала американского Military Watch о появлении РФ нового объекта для производства самых опасных истребителей Су-57.