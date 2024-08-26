Назван лидер по росту цен на новостройки в Новой Москве

Троицк занял первое место по Новой Москве по росту цен на новостройки

0:51 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

В июле 2024 года Троицк стал лидером среди районов Новой Москвы по росту цен на жильё в новостройках. Средняя стоимость квадратного метра увеличилась на 13,2 % и составила 158,3 тысячи рублей. Об этом сообщает "РБК-Недвижимости" со ссылкой на аналитиков компании "Метриум".

Фото: commons.wikimedia.org by Svetlov Artem, CC BY 3.0

Такой значительный рост цен связан с выходом на рынок большого количества квартир в дорогом жилом комплексе, расположенном в этом районе. Расположение комплекса является его главным преимуществом: он находится недалеко от реки Десны, зоны отдыха "Заречье" и перспективной станции метро "Ватутинки".

Кроме того, на динамику цен влияет активное строительство Троицкой линии метро.

Уточнения

«Новая Москва» (также «Большая Москва», ТиНАО — про Троицкий и Новомосковский административные округа) — территории, присоединённые к Москве в ходе самого масштабного проекта расширения территории Москвы за всю историю административно-территориального деления города. Основные цели проекта — демонтировать традиционную моноцентрическую структуру Московской агломерации, а также упорядочить градостроительное зонирование, придав только что присоединённым территориям отчётливо выраженную административно-правительственную специализацию.

Тро́ицк — город, составляющий одноимённое внутригородское муниципальное образование городской округ (внутригородская территория города федерального значения) в составе Троицкого административного округа Москвы, в 20 км к юго-западу от МКАД по Калужскому шоссе.

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