Активность застройщиков по продажам жилья увеличилась, отметили в ЦБ

ЦБ: активность застройщиков по продажам жилья возросла

3:38 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

ЦБ зафиксировал увеличение активности застройщиков в продажах жилья. Во втором квартале 2024 года общая площадь проектов на рынке новостроек с открытыми продажами выросла на 6,6 млн кв. м и достигла 86 млн кв. м. Доля таких объектов в общем объёме заявленных проектов с эскроу увеличилась на 4 процентных пункта до 77%.

Фото: web.archive.org by alzium, CC BY-SA 3.0

Согласно аналитическому обзору Центробанка, объём ввода жилья во втором квартале 2024 года составил 6,7 млн кв. м, что уступает результатам первого квартала (-24%). Результаты первого полугодия 2024 года (15,6 млн кв. м) оказались на 28% ниже аналогичного периода 2023 года.

Однако, несмотря на это, объём запуска новых проектов заметно ускорился и составил 12,9 млн кв. м, что превышает средние квартальные значения последних двух лет (10-12 млн кв. м) и уступает только рекордному четвёртому кварталу 2023 года (17,1 млн кв. м).

В обзоре регулятора отмечается, что застройщики стремились ускорить поступление средств на счета эскроу для снижения стоимости финансирования. Также активность по выводу новостроек на рынок стимулировали ожидаемые изменения в ипотечных государственных программах.

Игроки рынка жилья подтверждают выводы аналитиков Банка России о росте открытых продаж через эскроу. Директор по продажам компании "Этажи" Сергей Зайцев отмечает, что застройщики готовились к завершению льготной ипотеки и увеличили вывод новых проектов на рынок в первой половине года, чтобы успеть реализовать часть квартир до 1 июля и пополнить эскроу-счета до необходимого уровня.

Основатель "Бест-Новостроя" Ирина Доброхотова соглашается с выводами отчёта и указывает на ожидание окончания программы льготной ипотеки с господдержкой-2020 и неясное состояние семейной ипотеки, поскольку рынок долго ждал прояснения условий.

Заместитель коммерческого директора PIONEER Дмитрий Ефимов рассказал РБК о различных схемах, предлагаемых застройщиками Московского региона для поддержания продаж, включая траншевую ипотеку, рассрочки, трейд-ин и другие инструменты, которые были актуальны и ранее, но стали более востребованными после недавнего повышения ключевой ставки.

Из-за высоких темпов запуска и замедления ввода жилья в эксплуатацию площадь новостроек с эскроу выросла на 7 млн кв. м и превысила 111 млн кв. м, что составляет 97% общей площади строящихся многоквартирных домов, согласно данным ЦБ.

Объём экспонируемой площади (нераспроданная площадь в проектах с открытыми продажами) увеличился только на 3,1 млн кв. м и достиг 49,3 млн кв. м, согласно материалам обзора.

Во втором квартале объём выдач проектного финансирования застройщикам превысил 1,4 трлн рублей, отмечается в обзоре Центробанка.

Уточнения

Жили́ще жильё — традиционное сооружение (постройка) или природное укрытие, приспособленное для обитания человека и некоторых животных. Жильё может быть постоянным, полупостоянным или непостоянным.

Деве́лопмент (также деве́лопмент недви́жимости, деве́лопинг; от англ. real estate development «совершенствование, развитие недвижимости») — предпринимательская деятельность, связанная с созданием объекта недвижимости, реконструкцией или изменением существующего здания или земельного участка, приводящая к увеличению их стоимости.

Центра́льный банк (англ. central bank) — организация, отвечающая за денежно-кредитную политику и обеспечение работы платёжной системы, а также в ряде случаев за регулирование и надзор в финансовом секторе в национальной экономике или группе стран. Центральный банк является одной из форм денежных властей.

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