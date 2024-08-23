Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Закуска из баклажанов по-грузински на зиму: отлично подойдёт к любым мясным блюдам
Почему стоматологи против чистки зубов во время душа
Физики выявили новый возможный источник низкочастотных гравитационных волн
Топ самых тёплых морей для пляжного отдыха: где купаться круглый год
Почему тёмный шоколад защищает кожу от ультрафиолетовых лучей
Halliburton столкнулась с кибератакой, нарушившей работу сети
Тревел-блогер Ансталь: продумывание поездки поможет сэкономить в путешествии
Как запечатывание края ногтя помогает сохранить маникюр дольше
МГПУ утвердил регламент по использованию ИИ в дипломных работах

В правительстве решили, какие земельные участки будут отбирать у россиян: даже за разбитые окна

Основные признаки неиспользования земельного участка
1:29
Недвижимость

Правительство РФ издало постановление, утвердившее признаки неиспользования земельных участков, сообщила юрист Ирина Сивакова. Она ознакомила своих подписчиков с его содержанием.

Основные признаки неиспользования земельного участка
Фото: Министерство имущественных отношений Московской области is licensed under Public domain

Итак, земельный участок подлежит изъятию в случае:

  • отсутствия на нём в течение двух и более лет фундамента здания, строения, сооружения;
  • отсутствия в течение пяти и более лет зарегистрированного в ЕГРН здания, строения, сооружения, для строительства которого предназначен участок (за исключением случаев, когда объекты не подлежат госрегистрации в соответствии с законом или решением суда);
  • разрушения или повреждения конструктивных и иных элементов расположенного на участке здания, строения, сооружения (в совокупности: разрушение (повреждение) крыши, стен, фундамента, отсутствие окон или стёкол в окнах, отсутствие работоспособных сетей инженерно-технического обеспечения) и неустранении этих обстоятельств на протяжении пяти или более лет;
  • захламления площади более чем 50% процентов участка предметами, не связанными с его использованием, отходами производства и потребления, либо зарастания более чем 50% площади участка сорняками выше метра и (или) деревьями и кустами, не предназначенными для выращивания, и невыполнении работ по расчистке более года.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в:

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Осенняя обрезка губительна для этих цветов: о чём нужно знать садоводам

Обрезка растений осенью — важное и необходимое мероприятие для многих садоводов. Она помогает растениям подготовиться к зиме, формирует их будущий облик. Но не для всех цветов осенняя стрижка будет полезной.

Под страхом гибели: 4 вида цветов, которые нельзя трогать осенью ни в коем случае
Овощное рагу с красной фасолью: для этого блюда нужны самые простые продукты
Лёгкое овощное рагу: готовим вкуснейшее блюдо из одного кабачка, морковки и пары ложек фасоли
Засолка сала в домашних условиях: 6 безошибочных шагов к кулинарному успеху
Куриная печень, тушённая в сметане с лучком: безумно вкусно с пюре, макаронами или рисом
На Украине сосредоточие всех глобальных процессов, и США будут сражаться там до последнего Дмитрий Плотников Польша передала право умереть первой Германии. Молдавию даже не спросят Любовь Степушова Разведчик Рипер: США и Китай узнали "адские" планы Киева на 24 августа Олег Володин
Ключ к богатому урожаю яблок: фосфорная подкормка в августе
Грибы лисички обладают антипаразитарными свойствами
Это мешает добиться результатов: фитнес-тренер назвала 5 ошибок в домашних тренировках
Это мешает добиться результатов: фитнес-тренер назвала 5 ошибок в домашних тренировках
Последние материалы
Почему тёмный шоколад защищает кожу от ультрафиолетовых лучей
Halliburton столкнулась с кибератакой, нарушившей работу сети
Тревел-блогер Ансталь: продумывание поездки поможет сэкономить в путешествии
Как запечатывание края ногтя помогает сохранить маникюр дольше
МГПУ утвердил регламент по использованию ИИ в дипломных работах
50% акций ведущего производителя нейтрализаторов теперь принадлежат Росатому
Самый дорогой дом за пределами Москвы и Подмосковья найден в Санкт-Петербурге
Валиева призналась, что съёмки "Спокойной ночи, малыши!" подняли ей настроение
Максимальный урожай перцев до заморозков: какие удобрения вносить в августе-сентябре
Тушёная говядина с кабачками: вкусное и полезное сочетание овощей и мяса
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.