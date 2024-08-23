В правительстве решили, какие земельные участки будут отбирать у россиян: даже за разбитые окна

Правительство РФ издало постановление, утвердившее признаки неиспользования земельных участков, сообщила юрист Ирина Сивакова. Она ознакомила своих подписчиков с его содержанием.
Фото: Министерство имущественных отношений Московской области is licensed under Public domain
Итак, земельный участок подлежит изъятию в случае:
отсутствия на нём в течение двух и более лет фундамента здания, строения, сооружения;
отсутствия в течение пяти и более лет зарегистрированного в ЕГРН здания, строения, сооружения, для строительства которого предназначен участок (за исключением случаев, когда объекты не подлежат госрегистрации в соответствии с законом или решением суда);
разрушения или повреждения конструктивных и иных элементов расположенного на участке здания, строения, сооружения (в совокупности: разрушение (повреждение) крыши, стен, фундамента, отсутствие окон или стёкол в окнах, отсутствие работоспособных сетей инженерно-технического обеспечения) и неустранении этих обстоятельств на протяжении пяти или более лет;
захламления площади более чем 50% процентов участка предметами, не связанными с его использованием, отходами производства и потребления, либо зарастания более чем 50% площади участка сорняками выше метра и (или) деревьями и кустами, не предназначенными для выращивания, и невыполнении работ по расчистке более года.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в:
Обрезка растений осенью — важное и необходимое мероприятие для многих садоводов. Она помогает растениям подготовиться к зиме, формирует их будущий облик. Но не для всех цветов осенняя стрижка будет полезной.