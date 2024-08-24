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Дворцы за миллиарды продают не только в Московском регионе, выяснили риелторы

Самый дорогой дом за пределами Москвы и Подмосковья найден в Санкт-Петербурге
1:59
Недвижимость

В России немало настоящих дворцов, и не только в столичном регионе. Витрина недвижимости Restate.ru составила топ самых дорогих объектов загородной недвижимости за пределами Москвы и Подмосковья.

Самый дорогой дом за пределами Москвы и Подмосковья найден в Санкт-Петербурге
Фото: freepik.com by rawpixel.com, PDM
  1. Особняк в английском стиле на Каменном острове в Санкт-Петербурге — 1,62 миллиарда рублей
    (примечательно, что он выставлен давно, но был дороже и на втором месте, уступив комплексу зданий на Галерной улице за 2 миллиарда рублей, который с продажи уже снят).
  2. 1500-метровый дворец на Карельском перешейке с семиметровыми потолками и мраморными полами — 1,2 миллиарда рублей.
  3. 800-метровый дом на шести гектарах земли в Ландышевке Ленинградской области — 995 миллионов рублей.
  4. Трёхэтажный дом в Сестрорецке на первой линии Финского залива — 850 миллионов рублей.
  5. Четырёхэтажный дом площадью 1 500 кв. метров в Сочи — 700 миллионов рублей.
  6. 729-метровый дом с колоннами, карнизами, фонтанами и прочими атрибутами роскоши на 25 сотках в Краснодаре — 495 миллионов рублей.
  7. Дом в стиле ультра-хайтек площадью более 500 кв. метров также в кубанской столице — 450 миллионов рублей.
  8. Особняк размером 215 "квадратов" в центре Екатеринбурга — 310 миллионов.
  9. Деревянный сруб площадью 150 кв. метров на окраине Казани, почти в лесу — 150 миллионов рублей.
  10. 1100-метровый дом в Новосибирске — 150 миллионов рублей.
  11. Дом в Нижнем Новгороде площадью немногим более 500 кв. метров продают за 100 миллионов.

Все остальные дома в российских городах-миллионниках стоят дешевле.

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Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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