Дворцы за миллиарды продают не только в Московском регионе, выяснили риелторы

В России немало настоящих дворцов, и не только в столичном регионе. Витрина недвижимости Restate.ru составила топ самых дорогих объектов загородной недвижимости за пределами Москвы и Подмосковья.
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Особняк в английском стиле на Каменном острове в Санкт-Петербурге — 1,62 миллиарда рублей (примечательно, что он выставлен давно, но был дороже и на втором месте, уступив комплексу зданий на Галерной улице за 2 миллиарда рублей, который с продажи уже снят).
1500-метровый дворец на Карельском перешейке с семиметровыми потолками и мраморными полами — 1,2 миллиарда рублей.
800-метровый дом на шести гектарах земли в Ландышевке Ленинградской области — 995 миллионов рублей.
Трёхэтажный дом в Сестрорецке на первой линии Финского залива — 850 миллионов рублей.
Четырёхэтажный дом площадью 1 500 кв. метров в Сочи — 700 миллионов рублей.
729-метровый дом с колоннами, карнизами, фонтанами и прочими атрибутами роскоши на 25 сотках в Краснодаре — 495 миллионов рублей.
Дом в стиле ультра-хайтек площадью более 500 кв. метров также в кубанской столице — 450 миллионов рублей.
Особняк размером 215 "квадратов" в центре Екатеринбурга — 310 миллионов.
Деревянный сруб площадью 150 кв. метров на окраине Казани, почти в лесу — 150 миллионов рублей.
1100-метровый дом в Новосибирске — 150 миллионов рублей.
Дом в Нижнем Новгороде площадью немногим более 500 кв. метров продают за 100 миллионов.
Все остальные дома в российских городах-миллионниках стоят дешевле.
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