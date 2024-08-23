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Ярко и оригинально: секреты, как правильно использовать жёлтый цвет в интерьере

Как правильно использовать жёлтый цвет в интерьере: дизайнеры раскрыли свои секреты
1:23
Недвижимость » Дизайн и интерьер

Почему стоит использовать желтый цвет в интерьере

Если вы хотите создать спокойную, уютную атмосферу, выбирайте мягкие кремово-желтые оттенки. Если вы хотите добавить ощущение энергии, яркие желтые цвета — это то, что вам нужно.

Как правильно использовать жёлтый цвет в интерьере: дизайнеры раскрыли свои секреты
Фото: unsplash.com by Naomi Hébert naomish, PDM

Благодаря желтому цвету ваш дом будет казаться наполненным солнечным светом. Кроме того, даже самая маленькая комната будет казаться более просторной и светлой.

Беспроигрышный вариант практически для всех стилей интерьера — использование ярких желтых акцентов. Например, выберите в интерьере гостиной желтые лампы, свечи, книжные полки или стеллажи, мягкую мебель, подушки, журнальный столик или желтый диван.

Как разбавить желтый цвет в интерьере

Желтый цвет отлично сочетается с любым другим цветом в интерьере. Этот цвет хорошо гармонирует с оранжевым и коричневым, лимонный — с сиреневым и серым.

Хорошо работают сочетания желтого с близкими парами на цветовом круге — оранжевый, коричневый, розовый, если говорить о теплых тонах. С зеленым, мятным, если говорить о холодных.

Кроме того, в интерьере интересно и ярко смотрятся контрасты. Например, контрастные желтый и синий или фиолетовый.

Уточнения

Интерье́р (фр. intérieur < лат. interior — внутренний мир, из лат. intrа — внутри) — в теории архитектурной композиции — вид изнутри на какой-либо объект, противоположно понятию экстерьер — вид снаружи на здание, сооружение.

Жёлтый — цвет, ощущение которого возникает при одновременном возбуждении колбочек L и M-типа. Является дополнительным цветом к синему в RGB или дополнительным к фиолетовому в художественной практике и системе RYB. Однако в древности, из-за несовершенства имевшихся пигментов, его рассматривали как дополнительный к пурпурному.

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Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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